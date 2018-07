Los Economistas, ante Sociedades: Prohibido compensar bases fuera del periodo voluntario

Xavier Gil Pecharromán Madrid

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), del Consejo General de Economistas, ha lanzado una alerta para las empresas que se aprestan estos días a preparar su declaración del Impuesto sobre Sociedades, (IS) del ejercicio 2017, para que tengan en cuenta que los Tribunales Económico-Administrativos consideran que la compensación de bases imponibles negativas no se puede realizar fuera del plazo voluntario para declarar, lo que está motivando multitud de recursos de quienes se han visto obligados a regularizar su situación, al rechazar la Agencia Tributaria las compensaciones realizadas.

El plazo de presentación para la declaración del IS está establecido en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Si el plazo concluye antes del 1 de julio se puede optar por presentar el modelo de 2016 o esperar al plazo general, del 1 al 25 de julio.

Retribuciones de consejeros

En el informe sobre la Declaración de Sociedades 2017 y Novedades 2018, llaman la atención sobre la necesidad la conveniencia de consultar la normativa mercantil cuando se trata la deducibilidad de las retribuciones de los consejeros con funciones ejecutivas, de la deducibilidad de los intereses de demora ante los diferentes criterios administrativos que existen actualmente, así como de la imposibilidad de deducir las pérdidas sufridas en la transmisión de participaciones significativas y, en determinados casos, la minoración de las mismas, si se trata de pequeñas participaciones.

En sentido positivo, aunque con carácter muy sectorial, recuerdan que la deducción prevista para las producciones cinematográficas se ha mejorado en algunos porcentajes y límites y, asimismo, destacan la importancia de uno de los incentivos que no han sido podados como es la reserva de capitalización.

Para la declaración de 2017 es preciso tener en cuenta que no es posible la deducción de pérdidas en la transmisión de participaciones de entidades residentes y no residentes cuando la participación en la filial es significativa -un 5 por ciento o mayor o, en su defecto, valor de adquisición de más de 20 millones de euros-.

Además, tampoco se pueden computar las pérdidas por transmisión de participaciones en no residentes cuando ésta no es significativa, si no se cumple el requisito del tipo mínimo del 10 por ciento.

Aún teniendo participación significativa, la pérdida podrá deducirse cuando se produzca la extinción de la participada, pero minorándola en los dividendos que haya repartido si quedaron exentos.

El Reaf apunta que sí son deducibles las pérdidas producidas en la transmisión de participaciones inferiores al 5 por ciento, aunque con limitaciones en algunos supuestos, como cuando fueron adquiridas a otras entidades del grupo que tuvieron plusvalías en esas transmisiones y no tributaron por ellas.

También, cuando repartieron dividendos antes y quedaron exentos y en caso de transmisión a otra entidad del grupo, la pérdida se difiere hasta que la participación se transmita fuera del grupo.

Se debe considerar, además, la Imposibilidad de deducir rentas negativas en carteras de negociación cuando la participación es del 5 por ciento o mayor o con valor de adquisición mayor de 20 millones de euros, así como atender a la limitación a la exención de plusvalías en venta de participaciones adquiridas en régimen de reestructuración empresarial si la aportación de valores o su canje se realizara por persona física y no hayan transcurrido dos años desde el mismo.

Finalmente, desaparece la posibilidad de integrar rentas negativas de establecimientos permanentes en el extranjero, salvo por cese de la actividad. Sobre la gestión del tributo, las empresas encontrarán una nueva página para incluir un mayor desglose de las retenciones e ingresos a cuenta según la naturaleza de las rentas. Es preceptivo recordar que en algunos casos, se debe incorpora la documentación.