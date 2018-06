Economía.- Fernández de Moya declara ante el juez que está "tranquilo" - elEconomista.es

330 43

Economía.- Fernández de Moya declara ante el juez que está "tranquilo"

JAEN, 5 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya (PP), ha prestado declaración como investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén en la causa abierta por la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos inflados a la empresa Matinsreg y lo ha hecho asegurando que se encuentra "tranquilo".

Fernández de Moya ha llegado al juzgado a las 11.00 horas acompañado por el concejal en el Ayuntamiento de Jaén, Juan José Jódar (PP); el coordinador general del PP de Jaén, Miguel Contreras; y el secretario general del PP de Jaén, Francisco Palacios.

Poco más de hora y media es lo que ha permanecido dentro del juzgado y a su salida el secretario de Estado de Hacienda durante el último Gobierno de Mariano Rajoy se ha parado para agradecer a los numerosos medios de comunicación congregados "la cobertura de lo que significa la citación ante la autoridad judicial competente", aunque no ha querido desvelar nada de lo dicho ante el juez por "respeto a la instrucción y al juez instructor".

A su entrada le esperaba una veintena de representantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que le han recibido al grito de 'Fernández de Moya sé fuerte' y 'tenemos la solución, los corruptos a prisión'.

Entre los concentrados se encontraba Andrés Bódalo --exconcejal de Jaén en Común y exresponsable del SAT en Jaén condenado a tres años y medio por agredir al que fuera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jódar (Jaén) durante una protesta sindical-- que le ha informado de viva voz sobre la rutina carcelaria.

Según recoge el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, supuestamente a la empresa Matinsreg, con sede en Toro (Zamora), se le había adjudicado a dedo el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén en 2012.

Este no ha sido el único que tenga que prestar declaración en calidad de investigado. Desde las 9,30 horas, también han declarado como investigados la actual teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén Rosa Cárdenas (PP), un técnico municipal y un representante de la empresa Matinsreg.

Los hechos por los que están investigados podrían constituir, según apunta el juez instructor en su auto, delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

El auto señala que la causa se incoó en diciembre de 2017 y desde entonces se ha acordado la práctica de diversas diligencias de instrucción, esencialmente recabar documentación y su estudio tal y como aparece en el informe emitido por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Del informe aportado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil se deducen, tal y como se apunta en el auto, "indicios suficientes para atribuir a las personas denunciadas, con la provisionalidad propia de esta fase de procesal, la posible comisión de los ilícitos penales", de ahí que "deban ser llamados para ser oídos en calidad de investigados". Entre estas personas se encuentra el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.

El auto recoge también que en 2012 se designó "de facto" la empresa Matinsreg, a la que se encomendó la prestación del servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales, con el añadido de que se aceptó la presentación de facturas que, según informe de la Guardia Civil, pudieran ser calificadas como "falsas" ya que se incorporaban "conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, lo que supuso el enorme incremento de precio para el erario público del Ayuntamiento, incrementando enormemente el precio de los servicios (en algunos casos no prestados) y los productos facturados (no empleados realmente) en el mantenimiento de las fuentes para generar un sobrecoste de considerable gravedad".

PAGOS CUESTIONADOS

El auto judicial apunta a que el entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya, "vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento".

En los reparos "se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén". Pese a la existencia de dichas negativas emitidas por la Intervención municipal, Fernández de Moya "ordenaba el pago sin justificación o motivación alguna que conste hasta la fecha en la causa".

Las facturas que eran presentadas al Ayuntamiento por la empresa Matinsreg y aparecen en su inmensa mayoría conformadas por un técnico que también está llamado a declarar este martes y que conformaba las facturas "sin comprobar la ejecución de los trabajos, ni el empleo de los materiales que se facturan".

El juez establece en su auto que "aparentemente se facturaba de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, se incrementaban los costes de los productos empleados y la cantidad de los facturados".

De esta forma, se provocó que la diferencia en la facturación soportada por el Ayuntamiento de Jaén por el mismo servicio de conservación de fuentes ornamentales, entre una anualidad por la anterior empresa Imesapi y una anualidad de la empresa Matinsreg "haya generado un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3,6 millones de euros".

El principal responsable de la emisión de las facturas es un representante de la empresa Matinsreg, que ha prestado declaración ante el juez después de Fernández de Moya.

La cuarta persona que ha declarado como investigada en la causa es la actual teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén Rosa Cárdenas (PP) por ser la persona que el 8 de agosto de 2012 firma la orden que supuso el encargo sin cobertura administrativa ni contractual de clase alguna a la entidad mercantil Matinsreg en su calidad de alcaldesa accidental".

Por esta causa, el jueves 24 de mayo ya declararon cinco personas en calidad de testigos, entre ellos el actual interventor del Ayuntamiento de Jaén y también el secretario. El Ayuntamiento de Jaén también hizo pública su intención de personarse en la causa.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias