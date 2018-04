El juez deja en libertad al hombre que amenazó a Albiol (PP) pero le impone alejamiento físico y virtual - elEconomista.es

330 43

El juez deja en libertad al hombre que amenazó a Albiol (PP) pero le impone alejamiento físico y virtual

26/04/2018 - 16:31

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad a un hombre que acosó a través de las redes sociales al presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, aunque le ha impuesto como medida cautelar alejamiento físico y virtual, lo que quiere decir que le prohíbe hacer manifestaciones suyas en Internet, informan fuentes jurídicas.

El acusado, que se le investiga por un delito de amenazas, ha prestado declaración este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras su detención ayer en Torroella de Montgrí (Girona) por mensajes amenazantes que envió a la cuenta personal de Facebook del dirigente popular.

Se le investiga en el marco de la causa que instruye desde el pasado mes de octubre De la Mata por enaltecimiento del terrorismo y amenazas a raíz de publicaciones en Twitter contra García Albiol y de las pintadas aparecidas en Gerona contra el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la dirigente de este partido en Cataluña, Inés Arrimadas.

Se trata de la primera vez que detienen al acusado el cual ha declarado ante el magistrado que no ha visto en persona nunca a García Albiol, el cual, por su parte, valoró ayer así la detención: "Creo que algunos se lo pensarán dos veces antes de amenazar a familia y políticos por no simpatizar con el 'Procés'. No todo vale".

