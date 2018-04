El juez Javier Gómez Bermúdez destaca que España "es el país más pro euroorden de Europa" - elEconomista.es

330 43

El juez Javier Gómez Bermúdez destaca que España "es el país más pro euroorden de Europa"

18/04/2018 - 22:32

El magistrado en excedencia Javier Gómez Bermúdez, socio de Ramón y Cajal Abogados, ha destacado que España "es el país más pro euroorden de Europa" y ha subrayado también su "amplitud de miras en la cooperación jurídica internacional", aunque ha admitido que también hay "problemas".

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

El juez no ha querido referirse en concreto al caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y el proceso de extradición en Alemania "por respeto" al Tribunal Supremo y al juez Pablo Llarena, así como a la "jurisdicción alemana, jurídica y belga".

Así se ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes de participar en las 27 Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo', que organiza la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) con la colaboración de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA) y el patrocinio de Unicaja Banco, que este miércoles han abordado los 'Delitos contra la Constitución. La orden europea de detención y procedimientos de extradición'.

Gómez Bermúdez ha indicado que la "amplitud de miras" de España en la cooperación jurídica internacional está relacionada con la historia de terrorismo "feroz" que ha vivido el país "y a momentos de falta de cooperación absoluta por otros Estados". "Hemos tenido una historia tan trágica y tan dura que posiblemente por eso somos el país más abierto en materia de cooperación jurídica", ha manifestado.

Así, ha explicado que la extradición es un instrumento de cooperación que "está basado en la soberanía de los estados y tiene una fase gubernativa, donde el ejecutivo interviene", mientras que en la euroorden, que es "obligatoria" para todo los países de la Unión Europea, "desaparece el ejecutivo y es una relación entre jueces en ese ámbito europeo".

Ha indicado que la euroorden está teniendo eficacia en términos generales y ha incidido en que "el fin de ese instrumento es que en un futuro la legislación penal sea única". "Y entonces alcanzaremos la meta, pero ahora mismo eso no ocurre así y genera determinadas tensiones", ha dicho, "no sólo en los casos que ahora están de actualidad sino en muchos otros".

Así, ha citado por ejemplo "el problema que hubo con el delito de aborto en Irlanda referente a España porque allí es un homicidio" y el problema con Alemania "cuando el Tribunal Constitucional alemán anuló la ley de euroorden". "Ha habido problemas a lo largo de todos estos años. No es la panacea, pero es mucho mejor que el procedimiento de extradición", ha considerado Gómez Bermúdez.

Sobre la posibilidad de homologación, ha cuestionado si "el sistema procesal y penal checo, húngaro o rumano son homologables en el sentido constitucional europeo a Francia, Italia, España o Alemania". "Pues probablemente no, porque son países recién llegados, con una tradición distinta por motivos políticos y que están avanzando muy rápido y mucho, pero todavía no está en el mismo punto que los demás", ha contestado.

Por su parte, la profesora titular de Derecho Procesal de la UMA Leticia Fontestad, que también ha participado en la mesa redonda, ha explicado que exigir una armonización de las normas penales a nivel de extradición "no tiene sentido", pero desde su punto de vista "la UE no lo ha hecho del todo bien, porque la euroorden se basa en el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, que es imposible si antes no hay una armonización de nuestros códigos penales".

En este sentido, ha considerado que "hemos empezado la casa por el tejado, primero deberíamos haber empezado por cierta armonización de la normativa penal de todos los estados miembros y luego instaurar ese principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales". "Y lo hemos hecho justamente al contrario", ha opinado.

PUBLICIDAD