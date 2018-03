Santamaría ve una "buena noticia" la detención de Puigdemont: "Nadie puede burlarse de la Justicia infinitamente" - elEconomista.es

330 43

Santamaría ve una "buena noticia" la detención de Puigdemont: "Nadie puede burlarse de la Justicia infinitamente"

26/03/2018 - 14:34

Dice que Torrent se "extralimita" en sus funciones porque su obligación es proponer un candidato viable para la investidura

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este lunes que la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es una "buena noticia" y ha recalcado que demuestra que las instituciones "funcionan". Además, ha advertido de que "nadie" puede "burlarse" de la Justicia "infinitamente".

"Creo que a los demócratas que confiamos en el Estado de Derecho nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan y que en este país, que es España, todos somos iguales ante la ley y nadie puede infinitamente seguir burlándose de la Justicia", ha declarado Sáenz de Santamaría en el Palacio de la Mocloa, tras presidir la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

La 'número dos' del Gobierno ha admitido que han vivido estos días con "mucha atención y mucha intensidad" ante los acontecimientos que se estaban produciendo en Cataluña, pero al mismo tiempo "confiando en el trabajo de todos los servidores públicos" que están para que en España "se cumpla la ley" y "nadie" se sitúe por encima de ella.

De hecho, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha estado en contacto en los últimos días tanto con el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, como con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Este domingo, tras la detención en Alemania del expresidente catalán habló con ambos líderes, han indicado fuentes de Moncloa.

PIDE RESPETAR A LA JUSTICIA, "LO DEMÁS ES SECTARISMO"

La vicepresidenta ha hecho un llamamiento al respeto a la Justicia y los Cuerpos de Seguridad del Estado porque "el respeto democrático se demuestra andando" y, a su juicio, "poco pueden hablar de democracia" los que no respetan el imperio de la ley o las decisiones judiciales. "Pido a todos que respeten los derechos y las opiniones del conjunto. Lo demás es sectarismo antidemocrático", ha exclamado.

Ante las manifestaciones de Junts per Catalunya avanzando que van a buscar fórmulas para investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat porque "siempre" será su candidato, Santamaría ha recordado que si "hoy" no es presidente de la Generalitat gracias al recurso que el Gobierno presentó en enero ante el Tribunal Constitucional para impedir una investidura telemática y a distancia.

Así, ha señalado que el TC acordó unas medidas cautelares que están "vigentes" y que "impiden" que "se pueda saltar la ley cualquier candidato". Por eso, ha pedido a los seguidores de Puigdemont que "piensen en Cataluña, especialmente al presidente del Parlament" que debe proponer un candidato que pueda gobernar al "conjunto de los catalanes".

"Cataluña necesita un presidente de la Generalitat dentro de la ley y fuera de la cárcel. Lo demás es seguir utilizando Cataluña como si fuera un escenario de los independentistas cuando lo que es y tiene que ser es una tierra de normalidad, económica, social, institucional y democrática al servicio de todos los catalanes porque no todos los catalanes pueden pensar lo mismo y necesitan un Gobierno que les pueda representar a todos", ha aseverado.

TORRENT NO ESTÁ PARA "ATENDER A SUS SEGUIDORES"

Después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya pedido un "frente común" con partidos, organiciones sociales y sociedad civil en Cataluña para "salvar la democracia", Sáenz de Santamaría ha afirmado que se "extralimita en sus funciones" . "Se le olvida que es el presidente del Parlament y que la primera función que tiene y está incumpliendo es proponer un candidato viable en Cataluña. Lo demás es aderezo", ha resaltado.

En este sentido, ha recordado a Torrent que ejerce una labor institucional en representación del conjunto de los parlamentarios y "más de la mitad de los votos del Parlament" no secundan las opciones independentistas, por lo que si quiere ser "presidente de determinados frentes antidemocráticos" ésa "no es la tarea del presidente del Parlamento catalán". "Espero que sea consciente de que no está allí exclusivamente para atender a sus seguidores sino que está para atender al conjunto de los parlamentarios en Cataluña", ha abundado.

Finalmente, Sáenz de Santamaría ha indicado que esa detención "pone de manifiesto que Europa es un "espacio de Derecho" en el que unos países confían en los otros. Además, ha explicado que el procedimiento a partir de ahora está "muy tasado", ya que, según ha añadido, con la euroorden la Justicia alemana tiene un plazo de 60 días "ampliable por otros 30" para "tomar una decisión de acuerdo con el derecho aplicable".

