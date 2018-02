El abogado de Guerrero pide a Maíllo respeto y que "se informe antes de lanzarse" porque la declaración no ha terminado - elEconomista.es

330 43

El abogado de Guerrero pide a Maíllo respeto y que "se informe antes de lanzarse" porque la declaración no ha terminado

13/02/2018 - 22:32

Fernando de Pablo, abogado del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, ha pedido al coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, que respeto a su representado y que "se informe antes de lanzarse" porque la declaración del ex alto cargo de la Junta como investigado en el juicio de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla no ha terminado.

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

De esta manera responde el abogado defensor de Guerrero a Maíllo, quien ha calificado al ex director general de Trabajo de "auténtico impresentable e irresponsable" y ha apuntado que la coalición aspira a que "la verdad judicial se conozca" en el juicio contra los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los ERE fraudulentos por el Gobierno andaluz.

De Pablo, en un comunicado remitido a Europa Press, ha mostrado su "extrañeza" por las palabras de Maíllo, a quien "tenía por una persona seria". En sentido, ha apuntado la incoherencia en las palabras de Maíllo, que está deseando conocer la verdad judicial, pero previamente "condena a Guerrero".

Además, ha afirmado que "antes de lanzarse, uno se informa", porque la declaración de Guerrero, que se inició este pasado lunes, 12 de febrero, aún no ha terminado.

En este punto ha recordado que en 2014 el exvicepresidente de la Junta y exconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), consideró que fue "injustamente señalado" en el caso ERE, después de que en un auto de la jueza Mercedes Alaya se rechazaba llamarlo a declarar a petición de la defensa del ex director general de Trabajo, que también pedía investigar dos ayudas con cargo a la partida 31L --a las empresas 'Autologística de Andalucía S.A.' y 'Centro Limpieza Industrial Huévar'-- en las que, según Guerrero, Valderas "intervino muy activamente".

A este respecto, De Pablo, en su comunicado, dice que "choca cómo jugamos con la presunción de inocencia". Por todo esto, la defensa de Guerrero pide "respeto" para el ex director general de Trabajo de la Junta y suscribe el deseo de conocer la verdad judicial "cuando terminemos la declaración".

Maíllo ha realizado estas declaraciones después de que Guerrero no haya ratificado en su interrogatorio en el juicio de los ERE las declaraciones que realizó en sede policial y ante la juez Mercedes Alaya, pues con este hecho, según el dirigente de la coalición de izquierdas, "al final no sabemos cuándo este auténtico impresentable dice la verdad y cuándo no".

La declaración de Guerrero en el juicio por el 'procedimiento específico' que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla continúa este miércoles.

