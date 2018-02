Guerrero se acoge a su derecho a no declarar en el juicio de los ERE y sólo responderá a su abogado - elEconomista.es

330 43

Guerrero se acoge a su derecho a no declarar en el juicio de los ERE y sólo responderá a su abogado

12/02/2018 - 11:15

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar en el juicio sobre los ERE que se celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz.

Pasadas las 10,30 horas ha comenzado la séptima sesión de la vista oral con el interrogatorio del ex director general de la Junta, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, expresando del mismo modo que no va a contestar a ninguna pregunta de las partes, salvo a las que su abogado considere oportuno realizarle.

Antes de que fuera llamado a declarar Francisco Javier Guerrero los abogados de los 22 ex altos cargos de la Junta han mostrado su protesta por la admisión de nuevas pruebas solicitadas por la acusación y por el rechazo de las cuestiones previas planteadas por las mismas por parte del tribunal de la Sala en el auto notificado el pasado viernes, 9 de febrero.

Además, el abogado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ha solicitado que su representado pueda ausentarse de las sesiones por cuestiones de salud después de haber sufrido una lesión en sus miembros inferiores, petición admitida por el tribunal.

