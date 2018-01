Confirman la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado en 'Miguelianos' y el procesamiento de 6 cargos de la Orden - elEconomista.es

330 43

Confirman la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado en 'Miguelianos' y el procesamiento de 6 cargos de la Orden

29/01/2018 - 20:20

La Audiencia de Pontevedra rechaza los recursos porque ve que el Obispado dio "cobijo" a la Orden y hay indicios de asociación ilícita

VIGO, 29 (EUROPA PRESS)

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la eventual responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tui-Vigo en la causa conocida como de los 'Miguelianos', así como el procesamiento de seis de los cargos que formaban parte de la directiva de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel.

El auto, que es firme y no puede ser recurrido, recuerda que Miguel Rosendo fundó la asociación cristiana San Miguel Arcángel en 1997, que desde 2002 contaba con un sacerdote para atenderla de forma estable en condición de consiliario o asistente religioso y en 2003 fue reconocida por el obispo de Tui-Vigo como asociación privada de fieles.

Además, desde 2009 el colectivo se constituyó como la asociación pública de fieles Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, y llegó a utilizar un convento en Nigrán propiedad de la Diócesis de Tui-Vigo a mayores de su denominada Casa Madre ubicada en Mougás (Oia).

En este marco, mantiene que Miguel Rosendo "procuró y encontró el cobijo del aparato oficial de la Iglesia católica y, en concreto, del Obispado de Tui Vigo", y que fue en diciembre de 2014, tras la detención de Rosendo y una de sus denominadas 'bastones', Marta Paz, que el Obispado acordó la supresión de esta asociación.

Ante todo ello, considera "un poco contradictorio" que alegue que no intervenía ni interfería en la asociación, y rechaza su recurso "por no ser cierto que la resolución contra la que apela no explicitase los motivos fácticos y jurídicos de aquella"; con lo que confirma el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Tui.

CONFIRMA EL PROCESAMIENTO DE SEIS CARGOS

Por otro lado, el Tribunal también ha desestimado los recursos interpuestos por otras seis personas, que ostentaron distintos cargos en la directiva de la asociación y están procesados por sendos delitos de asociación ilícita, ya que en todos los casos entiende que se dan "los provisionales elementos fácticos que les involucrarían" en este delito.

En concreto, se trata del vicepresidente de la Orden, Juan Carlos M.F.; la secretaria de la asociación, Elena G.V.; el recaudador y presidente de la comisión permanente provincial, Ángel E.C.; la fiscal, Dolores E.L.; el tesorero y contable, Marcos C.A.; y el 'padre general' de los consagrados y persona de confianza del fundador que abandonó la agrupación en 2012, de iniciales E.R.M.

EN TOTAL, 17 PROCESADOS

El pasado mes de diciembre, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Tui dio por concluido el sumario de esta causa con un total de 17 procesados, entre ellos el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, y otros miembros de su familia y algunos adeptos.

En concreto, la causa se sigue por supuestos delitos de asociación ilícita, delitos contra la integridad moral, delito de agresión sexual, delitos de abusos sexuales con prevalimiento, delitos de abusos sexuales, delitos contra la Hacienda Pública, y delito de blanqueo de capitales.

Asimismo, en el auto de procesamiento se impuso a los investigados fianzas por un total de casi 2,5 millones de euros; y también se estableció la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tui-Vigo, lo que se fundamentó en que "la constitución y funcionamiento de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel estuvo amparada y actuaba al servicio y bajo la dependencia del Obispado".

LA ORDEN

La Orden llegó a tener unos 400 seguidores en su momento álgido y tenía su centro de operaciones en un chalet en Santa María de Oia (Pontevedra). En la primavera de 2014 sus integrantes fueron expulsados por las autoridades eclesiásticas, y un grupo reducido se trasladó a dos sedes en Madrid (Collado Villalba y El Escorial).

Miguel Rosendo y Marta Paz fueron detenidos el 11 de diciembre de 2014 en Madrid, tras lo que él fue enviado a prisión y ella quedó investigada con obligación de comparecencias semanales. Días después, el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, firmó el decreto de supresión de la Orden y Mandato.

