Una nueva adjudicataria no es responsable de las deudas de la anterior - elEconomista.es

Una nueva adjudicataria no es responsable de las deudas de la anterior

El Supremo lo rechaza si el cambio es por mandato del convenio

Foto: Archivo

El Tribunal Supremo rechaza que pueda extenderse a una empresa entrante la responsabilidad en el pago de deudas contraídas por una anterior adjudicataria. El Supremo, en sentencia de 20 de diciembre de 2017, declina que se haga responsable de las deudas cuando la subrogación se lleva a cabo por mandato convencional y el convenio colectivo excluye expresamente dicha derivación o asunción de responsabilidad.

"Es un fallo interesante porque razona ciertas cuestiones previendo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pueda decir algo al respecto", explica Alfredo Aspra, socio del área laboral de Andersen Tax & Legal. "Parece anticiparse a la eventual decisión que pudiese tomar el TJUE respecto de esta problemática, al establecer que el convenio colectivo cuando impone la subrogación obligatoria lo hace en un caso en que tal efecto no deriva de un supuesto que quepa incluir en las previsiones de la Directiva o del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET)", añade.

Según el Supremo, en supuestos como estos no estamos ante la sucesión de empresas regulada en el artículo 44 del ET. El magistrado López García de la Serrana, ponente del fallo, añade que resulta perfectamente válido que la autonomía colectiva favorezca la continuidad de las relaciones laborales afectas a un servicio que permanece y que ese favorecimiento se realice en unas concretas y determinadas condiciones que son fruto del acuerdo logrado a través de la negociación colectiva.

En el caso enjuiciado la subrogación se produce en virtud del mandato contenido en el convenio colectivo aplicable. "Por tanto, la asunción de los trabajadores de la empresa anterior no responde al supuesto de sucesión en la plantilla", establece el Tribunal.

El fallo apunta que en la segunda regla último párrafo del convenio colectivo citado, vigente en 2010, se libera de toda responsabilidad en el pago deudas salariales de la anterior empleadora a la nueva empresa. "Esto corrobora el último párrafo del artículo 33 del vigente convenio colectivo de limpieza, precepto que, incluso, señala que se trata de una sucesión no regulada por el artículo 44 del ET", indica.

Según el Supremo, la norma convencional, al establecer su propia cláusula subrogatoria, introduce el supuesto que regula en el ámbito de ordenación de la Directiva, manteniendo plena libertad para fijar las condiciones de la misma en aquellas previsiones que la Directiva no contempla. La relación entre el artículo 44 del ET y el 34 del convenio colectivo de aplicación se produce en términos de suplementariedad o concurrencia no conflictiva. El Tribunal niega así la responsabilidad solidaria en el pago de los salarios devengados por un trabajador durante su prestación de servicios para la anterior adjudicataria.

