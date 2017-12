Así afecta la brecha salarial a las jubiladas de hoy...y también del futuro

Empecé a leer este artículo y lo dejé por cansino. El que hombre y mujer ganen distinto por el mismo trabajo no se lo cree nadie. En mi ya larga vida no he conocido discriminación semejante por lo que justifiquen como lo justifiquen, vaya usted a saber con que intención, no tienen ni pizca de razón. Tontos serían los empresarios en no contratar mujeres si les salen más baratas. La maternidad está primada en la jubilación y la paternidad no así de que discriminación hablamos.