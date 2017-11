Los 'planes B' para ahorrar para la jubilación

Hacer como yo, abrir un plan de pensiones meter una cierta cantidad de dinero y, CONGELARLO y mes a mes solo teneis que ir siguiendo el saldo de dinero en el deposito para ver como va BAJANDO, lo pongas fijo, lo pongas (en esta epoca), variable, lo pongan mixto, lo he tenido ya en 4 entidades distintas, el resultado es el mismo. Con el problema añadido de que no lo puedes rescatar si no cumples ciertos requisitos y cuando lo rescates preparate a recibir la ostia en IRPF. ¿Que me explique alguien donde esta el ahorro para la jubilación ? YO NO LO VEO POR NINGUNA PARTE