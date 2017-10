True Value: "El periodo medio hoy de tener una acción en cartera son solo cuatro meses, hace años eran 80"

"Puede estar justificado que los índices coticen a un PER de 25"

"El 95% de mi patrimonio y el de mi socio están invertidos en el fondo"

Alejandro Estebaranz es una de las dos cabezas detrás de uno de los fondos que mejor lo está haciendo en España durante los últimos años. Es asesor de True Value, fondo que lanzó junto a su socio José Luis Benito en 2014, y en el recorrido que lleva el vehículo ha superado en rentabilidad al 95% de los fondos de su categoría desde el arranque, logrando en los últimos tres años alcanzar una rentabilidad anualizada del 19%. El experto resume cómo se introdujo en el mundo de la inversión y da algunas claves de su éxito.

¿Cómo empezó 'True Value'?

Soy ingeniero, y compartía la inversión como un hobby. Fui generando buenos retornos y en 2010 empecé a dedicarme a tiempo completo. Así estuve cerca de tres años, y tuve buenos resultados. Por azares de la vida conocí a mi socio, José Luis, con quien compartía ideas, y decidimos juntar fuerzas. Así es como surgió: 100 partícipes y los tres millones iniciales.

Empezamos a hacer buenos retornos, de doble dígito, que era nuestra idea, asumiendo poco riesgo, con empresas de pequeña capitalización, con poca deuda, bien gestionadas... Buscamos cosas que no tengan cobertura de analistas, que estén un poco ignoradas, firmas algo ilíquidas... Con esto, todo ha ido bastante rodado, de los 3 millones, hasta los 100 actuales.

¿Esa forma de buscar firmas sin seguimiento es vuestro punto diferencial?

Si, y el otro es que tenemos un enfoque a 4 ó 5 años cuando analizamos las empresas, y por eso a los partícipes les recomendamos que inviertan con el mismo horizonte. Ningún analista tiene la osadía de decir que una empresa como Constellation Software llegará a un nivel concreto en 5 años. Te dan una guía. Ahora mismo, el periodo medio de tener una acción son 4 meses, cuando hace unos años era de 6 ó 7 años.

¿Cómo encuentran una empresa sin seguimiento?

Uno de los activos más importantes que tenemos es una red de contactos que hemos desarrollado. Trato de relacionarme con hedge funds pequeñitos, similares al nuestro, en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, internacionales, de Asia... Es una especie de club privado en el que cada uno aporta sus mejores ideas. Así es como encontramos firmas, incluso del OTC, o de las pink sheets.

¿El tamaño del fondo empieza a ser un problema?

Hemos hecho un estudio interno y hemos planteado qué pasaría si el fondo se fuese a 200 millones, qué tipo de empresas en las que invertimos ahora no podrían estar, y hemos calculado que cerca del 20% de las posiciones nos sería difícil comprarlas.

Para usted es muy importante que los intereses del equipo que gestiona una empresa estén alineados con el del inversor. ¿Usted invierte en True Value?

Si, el 95%, y el otro 5% está en liquidez. Tanto yo como José Luis lo hacemos.

¿Cuál es su opinión sobre la industria de fondos en España?

Su fortaleza es la distribución, y el aspecto que creo deberían mejorar es educar al partícipe. Todo el mundo es muy conservador; del ahorro de las familias españolas sólo el 13% está en fondos y sicavs, y de ese 13% el 80% está en renta fija, justo donde no hay que estar ahora mismo. Que se desarrollase más la industria del asesoramiento financiero es importante. Si el cliente demandase otra cosa, quizá la industria creara otra cosa, más adaptada a lo que pide el cliente.

¿Cree que en Europa puede haber un 'taper tantrum' como pasó en EEUU cuando se anunció el final del 'QE'?

Es muy difícil predecir estos eventos y los efectos que puede tener en la bolsa. La sensación que me da, es que, si bien es cierto que se ha impreso mucho dinero, ese aún no ha llegado a la economía real. El dinero está aún en los bancos. La inflación se producirá cuando el dinero llegue a la economía real. Lo que sí me sorprende es que con los bonos ofreciendo tan poco, tipos en negativo... mucha gente está negativa con la bolsa, pero con las alternativas que hay, no está tan cara. Venimos acostumbrados a multiplicadores de beneficios de 16 veces, pero cuando el activo libre de riesgo ofrecía el 6%. Ahora podría estar justificado que los índices coticen a 25 veces beneficios. Warren Buffet decía que los tipos de interés son como la gravedad sobre los seres humanos. Él dice que si los tipos van a seguir así a largo plazo, la bolsa realmente está barata en este momento.

¿Huye totalmente del ruido macro, o hay algún indicador que le parece muy importante?

Miramos la macro, sobre todo a nivel de empresa. Si tienes una compañía que depende mucho de China, tienes que conocer esa economía, y cómo le va a afectar. Pero tratar de beneficiarte de eventos macro es muy difícil. En el fondo somos agnósticos, y por eso tenemos la divisa cubierta. China nos da mucho miedo, porque ha tenido un crecimiento del crédito mucho mayor de lo que ha dado la economía. El yuan también puede ser un problema, porque han perdido competitividad. A principios del 2000 un trabajador chino cobraba 150 dólares. Ahora 1.000. Incluso sale más barato producir en España o Europa bastantes de los bienes que se producen ahora en China.

¿Busca mucho en mercados emergentes?

Por folleto sólo podemos tener en torno a un 15%, pero es un buen lugar. Nuestro enfoque en emergentes es buscar negocios que coticen en un mercado emergente, pero que son internacionales. Suelen estar baratos por que el mercado arrastra a todas las acciones. Tenemos, por ejemplo, Texhong Textile, la mayor empresa transformadora de algodón del mundo, con un 4% de cuota de mercado. Es como el ArcelorMittal del algodón, con la ventaja de que el algodón es mucho menos cíclico que el acero. Lleva creciendo al 20% muchos años, tiene muchas acciones el fundador, lo hace bien, y con ese crecimiento, está a PER 5. Realmente es una oportunidad maravillosa, pero en este tipo de cosas, en emergentes, tienes que tener una visión a muy largo plazo.

PUBLICIDAD