Qué tipo de productos venderán los bancos tras Mifid II

Las gestoras temen que se dejen de vender fondos en favor de otros productos si no se les permite cobrar retrocesiones

La banca intensificará su oferta en carteras perfiladas, fondos de fondos o productos asesorados para dar una especie de asesoramiento low cost a sus inversores con menores patrimonios. Más información en Inversión a Fondo

El retraso del Ministerio de Economía con respecto a la transposición de Mifid II- debería estar haber estado traspuesta el pasado de de julio- no eximirá a nuestro país de implementar la Directiva que amenazó con ser todo un revulsivo para el sector financiero ya que prohíbe el cobro de retrocesiones en varios modelos de negocio y que, al menos en España, parece que no supondrá un cambio tan abrupto para la fuente de ingresos de las entidades financieras. Sobre todo si finalmente Economía decide incluir, tal como pide Inverco, un cuarto supuesto que se basa en un modelo automatizado de recomendación de productos en función del perfil del cliente, para que las comercializadoras puedan seguir cobrando retrocesiones por la distribución de fondos.

"Se han generado dudas a raíz de la petición de la introducción del cuarto supuesto para poder recibir retrocesiones. En caso de aceptarse, podríamos encontrarnos con que no hay tantos cambios como inicialmente se esperaba. Y en caso contrario, lo que podría verse en las grandes redes de distribución bancarias es una disminución significativa en la oferta de fondos", apunta Victoria Torre, directora de productos y servicios de Self Bank. De hecho, esa preocupación de que los bancos dejen de ofrecer fondos si no se les permite cobrar retrocesiones por su comercialización es lo que justifica que desde Inverco hayan ideado ese cuarto supuesto, ya que en caso contrario "habrá un encarecimiento del producto como ha sucedido en Reino Unido, un desplazamiento del ahorro hacia otros productos, una reducción en la oferta de productos y una cierta exclusión financiera para los pequeños inversores", apunta Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco.

En todo caso, con cuarto supuesto o sin él, las gestoras de fondos y las comercializadoras, que no siempre son las mismas, ya llevan meses analizando los productos que pueden destacar en la pasarela financiera una vez entre en vigor Mifid II o, lo que es lo mismo, a partir de enero de 2018. Según explica Alberto Blasco, gestor técnico de inversiones de Banca Privada de Ibercaja, "habrá tres tipos de clientes: los que deleguen la gestión, los asesorados que quieran tomar decisiones y los que solo buscan la ejecución de órdenes". Lo previsible es que los clientes con grandes patrimonios opten o bien por el asesoramiento independiente o por la gestión discrecional de sus carteras, previo pago de una comisión de asesoramiento que verá a partir de enero -no en porcentaje sino en euros- y que además implica el pago de un IVA al tipo del 21 por ciento, lo que encarecerá mucho el servicio de asesoramiento.

La duda está en qué pasará con los inversores menos pudientes, sobre todo teniendo en cuenta que, según calculan desde EFPA y el IEB, para las entidades no será rentable asesorar a clientes con patrimonios inferiores a los 300.000 euros. En esos casos tendrán dos opciones: componerse ellos mismos su propia cartera de productos y acudir a las plataformas solo para ejecutar esas posiciones, o bien seguir acudiendo a las entidades financieras, aun sabiendo que ésta seguirá colocándoles productos hechos en el banco aunque con un toques de, como explica Fernando Luque, editor en España de Morningstar, "asesoramiento low cost".

La creciente moda de los perfilados

"La parte menos positiva que subyace de la Mifid II es que para muchos pequeños inversores la solución que les puede quedar es o arquitectura guiada o productos paquetizados", afirma José María Luna, director de análisis de Profim. En ese conjunto de productos paquetizados incluye lo que las entidades han llamado carteras perfiladas o fondos perfilados. Normalmente estas carteras o fondos invierten el patrimonio del inversor en otros fondos en función del perfil del riesgo del mismo y suelen reducirse a tres perfiles: conservador, moderado o dinámico, contando cada uno de ellos con mayor o menor exposición a la renta variable o renta fija. Hasta ahí suena bien. pero Fernando Luque subraya los peros de este tipo de oferta. "La mayoría de las veces las entidades recurrirán a carteras perfiladas con sus propios fondos y de esta manera buscan encajarte en un perfil, pero ojo, porque el inversor deberá analizar el coste total que encierran estos productos -el de la cartera y el de cada uno de los fondos que incluye la misma- y tener en cuenta que no se trata de una cartera individualizada". Además, advierte de que, a diferencia de lo que sucede con los fondos tradicionales, es muy difícil establecer una comparativa por rentabilidad entre la diferentes propuestas que ofrecen las entidades financieras.

Otra de las modalidades de producto empaquetado se refiere al fondo de fondos, un producto que en vez de invertir directamente en acciones, bonos o materias primas lo hace en otros fondos de inversión y, con más asiduidad una vez entre en vigor Mifid II, también ETF por los bajos costes que ofrecen estos productos y porque se prevé que en España se iguale su fiscalidad con la del fondo. "La gran diferencia con respecto a las carteras perfiladas es que en estos casos sí se incluyen más fondos de terceros", apunta Luque. Y de hecho, su existencia es lo que utilizan desde Inverco para defender por qué no es necesario que en España se fomente más la oferta de terceros por parte de los distribuidores. "El acceso a productos de terceros se ha hecho siempre a través de fondos de fondos para minoristas y esto es lo que ha permitido que un tercio del patrimonio en fondos en España esté ya representado por gestoras extranjeras", afirma Aldama.

Además éste es el formato, bajo la carcasa de unit link, que están uitilizando las aseguradoras para introducirse en el negocio de gestión de activos ahora que los tipos de interés al 0 por ciento apenas les deja margen para lanzar seguros conservadores. "El ahorro garantizado nos obliga a hacer fuertes provisiones por Solvencia II, lo que deja nuestros márgenes muy tocados ya que los tipos que podemos ofrecer son muy bajos. Esto ha provocado que todos veamos una opción en los productos que impliquen riesgo por parte del tomador", afirma Miguel Aldalur, director comercial de Vida y Pensiones de Caser. Sin embargo, además de la fiscalidad, el unit link es diferente del fondo en que, como explica Luna, "tú eres propietario del seguro pero no de lo que hay dentro del mismo". Por no mencionar el tema de costes, mucho más opacos que en lo que respecta a los fondos de inversión.

Siguiendo con el universo de fondos, otros productos que están cobrando cada vez más importancia para las gestoras son los fondos asesorados y los fondos por compartimentos. De hecho, hasta el mes de junio, el 15 por ciento de los nuevos fondos que han recibido el visto bueno de la CNMV eran fondos asesorados. Estos delegan la labor de asesoramiento en agentes o Eafis, de tal manera que ellos recomiendan dónde invertir y la gestora ejecuta las recomendaciones. Con ellos las gestoras captan a buena parte de los clientes de esos clientes de las Eafis, con las que trabajan y las empresas de asesoramiento logran una nueva línea de negocio que les permita cobrar por sus servicios sin depender de retrocesiones, que se calculan suponen el 20 por ciento de sus ingresos actuales, según los datos de Aseafi. Y, según explica Juan Manuel Vicente Casadevall, que asesora varios productos con diferentes gestoras, "con esta asociación entras en los ranking de fondos y hay muchas Eafis que tienen clientes con posiciones similares a los que les resulta más eficiente invertir directamente a través de un fondo, ya que el asesoramiento personalizado es más costoso".

PUBLICIDAD