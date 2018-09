China abre su Embajada en República Dominicana en un nuevo acercamiento a los países del Caribe

El Gobierno de China ha inaugurado este viernes su embajada en República Dominicana, casi cinco meses después de que Santo Domingo cortara sus relaciones diplomáticas con Taiwán.

La decisión ha provocado preocupación de Estados Unidos, que ve avances en los esfuerzos del gigante asiático por conquistar más aliados en la región caribeña y centroamericana.

"Hemos sido testigos de un avance histórico, coronando 20 años de compromiso creciente", ha sostenido el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en un discurso televisado.

El año pasado Panamá cortó sus relaciones diplomática con Taiwán y las estableció con China. En mayo, tras 77 años de relaciones con Taiwán, República Dominicana hizo lo propio y en agosto El Salvador le siguió los pasos.

Los frutos de la 'tolerancia cero' de Trump

Estados Unidos llamó a consultas a sus principales diplomáticos en aquellos países y advirtió que China estaba ofreciendo incentivos económicos en un intento de dominación.

Las relaciones entre Estados Unidos y los países en la región se tensaron recientemente por la política migratoria de "tolerancia cero" del presidente, Donald Trump, así como por haberse referido a algunas de las naciones como "países de mierda".

Taiwán, un estado independiente pero con reconocimiento limitado, tiene relaciones formales sólo con 17 países, casi todos ellos pequeños y poco desarrollados en Centroamérica y el Pacífico, incluidos Belice y Nauru.

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein, dijo el jueves, cuando se le preguntó sobre el papel de China en la región, que Washington esperaba que los países estuvieran considerando su "objetivos a largo plazo".

Wang ha resaltado que República Dominicana es el socio comercial más grande de China en el Caribe. El ministro de Exteriores chino también visitará Guyana y Surinam antes de hablar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana.

"La economía en desarrollo china y la expansión del mercado han traído beneficios reales para República Dominicana", ha afirmado Wang. "La República Dominicana que establece relaciones diplomáticas con China no tiene como objetivo a ningún tercero, no afecta a la política exterior de los demás y no dañará a la influencia tradicional y los derechos legítimos de otros países de la región", ha añadido.