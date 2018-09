El ministro de Exteriores de Luxemburgo reprocha a Salvini sus "métodos y tonos fascistas"

El ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, ha arremetido contra el ministro del Interior italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, al que ha criticado que "usa métodos y tonos de los fascistas de los años 30".

Asselborn se ha referido así al rifirrafe que tuvieron ambos en Viena el pasado viernes sobre el tema de la inmigración y que terminó con el luxemburgués mandando "a la mierda" a Salvini.

"Fue una provocación calculada", afirma Asselborn en un vídeo publicado por la revista alemana 'Der Spiegel'. El equipo de Salvini "lo repite sistemáticamente todo" y si la hay cámaras grabando sin el conocimiento de los interlocutores, "entonces ya no puede haber una discusión transparente".

El Gobierno austriaco ha informado de que los participantes no habían sido notificados de la presencia de una cámara para documentar el encuentro, pero argumenta que no supone ningún problema ni incumple normativa alguna ya que se trataba de una reunión informal de ministros.

El incidente

Salvini alegó en el encuentro que el descenso de la natalidad en Europa no justifica la llegada de miles de migrantes a Europa, y mucho menos a Italia: "No necesitamos tener nuevos esclavos para sustituir a los hijos que no tenemos".

"He oído a alguien decir que necesitamos la inmigración porque la población está envejeciendo. Creo que son cosas completamente diferentes", afirmó Salvini durante su turno, grabado en vídeo y emitido a través de su perfil oficial en Facebook.

En este sentido, el líder ultraderechista aseguró que su labor es precisamente "ayudar a que los jóvenes vuelvan a tener hijos", y no servirse de la juventud africana para "reemplazar a los europeos que ya no están teniendo hijos". "Quizás en Luxemburgo haya esta necesitad, en Italia no hace falta ayudar a que tengamos hijos, no necesitamos tener nuevos esclavos para sustituir a los hijos que no tenemos", apostilló.

Asselborn se mostró visiblemente molesto con Salvini --"vamos, vamos, vamos", empezó diciendo-- y respondió recordando que la emigración histórica italiana, "para que en Italia podáis tener dinero para pagar a vuestros hijos". "¡A la mierda!", espetó, antes de arrojar los auriculares de la traducción sobre la mesa.