El 'Pablo Escobar paraguayo' pone en aprietos al presidente del país

Un presunto jefe narco, admirador confeso de Pablo Escobar, ha puesto en aprietos al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, tras divulgarse una fotografía en la que aparecen juntos y que está a la espera de ser verificada o descartada como un montaje.

El "Pablo Escobar paraguayo" es como han bautizado algunos medios a Reinaldo Cabañas, alías Cucho, figura popular en Paraguay tras su detención esta semana en Ciudad del Este, la segunda urbe del país.

Su nombre ocupó todas las portadas y espacios de radio y televisión tras varios allanamientos a empresas y viviendas, que dieron como resultado la incautación de unos 800.000 dólares, 22 kilos de cocaína y vehículos de alta gama.

Los registros sacaron también a la luz el tren de vida de "Cucho", de 34 años, dueño de una lujosa mansión con embarcadero y un exclusivo Lamborghini.

La Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), a cargo del operativo contra la red de tráfico de drogas y lavado de dinero que lideraría "Cucho", divulgó además varios retratos de Pablo Escobar que estaban colgados en una de sus propiedades, en uno de ellos caracterizado como revolucionario mexicano.

La Senad también facilitó la foto de "Cucho" tras ser arrestado, si bien su rostro se hizo viral este viernes, cuando en las redes sociales apareció la polémica foto con Abdo Benítez.

El presidente salió inmediatamente al paso para comparecer ante los medios y asegurar que no conocía a "Cucho".

"Hoy no puedo decir si es falsa o si es verdadera, lo que sí puedo decir es que yo no lo identifico a la persona, yo me he sacado muchísimas fotos con mucha gente", dijo a los medios.

Pese a ello, entre la opinión pública se va instalando lo que medios paraguayos vienen denunciado desde tiempo atrás: las relaciones entre parte de la clase política y judicial con líderes del narcotráfico.

Al respecto, y preguntado si Cabañas pudo haber donado fondos para su campaña, Abdo Benítez sostuvo que en la contabilidad oficial de la misma no figura el aporte de esa persona.

Por encima de todo, Abdo Benítez quiso destacar el operativo que dio con la detención de "Cucho" y de parte de sus colaboradores, al tiempo que prometió que no le temblará la mano en el combate contra el narcotráfico y sus tentáculos políticos o judiciales.

"No habrá ningún tipo de impunidad, caiga quien caiga y quien tenga que caer bajo mi Gobierno", dijo el presidente en la base de la Senad en Ciudad del Este, donde se desplazó para felicitar a quienes participaron en el operativo.