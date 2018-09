Trump exige a The New York Times que revele quién es el alto funcionario que ha destapado que hay una conjura contra él en la Administración

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha exigido en un duro tono al periódico The New York Times (NYT) que revele quién es el alto funcionario de la Administración nortermaricana que en sus páginas destapó de forma anónima que existe una conjura dentro de la misma que actúa como "resistencia" ante el mandatario.

"¿Existe realmente el llamado "funcionario de la administración superior", o es sólo el fracaso de The New York Times con otra fuente falsa? ¡Si esa cobarde persona anónima de cristal efectivamente existe, el Times debe, por motivos de seguridad nacional, entregársela al Gobierno enseguida", ha escrito un enojado Trump esta madrugada en su cuenta de Twitter.

Esta respuesta supone un episodio más en la escalada de tensión que ha mantenido Trump con los periódicos estadounidenses incluso desde antes de llegar a la Casa Blanca. Las informaciones de los medios contra él ya en la campaña electoral acabaron en severas críticas y desplantes del presidente hacia los mismos, llegándose a temer una regresión en la libertad de prensa en el país.

"Estoy intentando drenar el pantano, y el pantano está tratando de defenderse. No os preocupéis, ganaremos", ha tuiteado horas después Trump de manera críptica, aunque profundizando en su enfado por las informaciones desveladas.

Las revelaciones de este funcionario en el periódico están en línea con lo que recoge el célebre periodista Bob Woodward en su último libro, en el que revela también que Trump quiso asesinar al líder sirio Bashar Al Assad y describe al presidente como un "peligro" y su gabinete como un "manicomio".

El libro, que se titula Miedo: Trump en la Casa Blanca y aún no ha salido a la venta, detalla precisamente las tensiones internas de la Administración de Estados Unidos bajo el mandato de Trump, que lleva 20 meses en el poder. En varios pasajes publicados por el diario local The Washington Post, se puede leer cómo varios asesores de Trump habrían hecho caso omiso a sus órdenes en un intento por limitar lo que consideran un comportamiento "dañino" por parte del presidente.

Does the so-called "Senior Administration Official" really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!