Trump amenaza con el cierre del gobierno federal en octubre si no se financia el muro con México

Aunque haya firmado un reciente acuerdo comercial con México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su idea de construir un muro que separe la frontera entre ambos países. De hecho, parece dispuesto a que el gobierno federal vuelva a cerrarse por falta de fondos a apenas un mes de las elecciones legislativas de mitad de mandato si no consigue más fondos para seguir adelante con su construcción.

En este sentido, si el Partido Republicano y el Demócrata son incapaces de llegar a un acuerdo sobre incrementar los fondos para el gobierno federal antes del día 1 de octubre, se verán abocados al tercer cierre del gobierno en lo que va de año tras el de enero y el de febrero, algo inédito en la historia del país.

Según fuentes de Bloomberg, Trump ha hablado con varios de sus ayudantes sobre la posibilidad de presionar con el nuevo cierre del gobierno federal para lograr los 23.000 millones de dólares de financiación que solicita para el muro con México. Se trata de una táctica habitual en la política estadounidense, aunque generalmente la parte que presiona es la del partido de la oposición a la Casa Blanca.

I would be willing to "shut down" government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!