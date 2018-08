Dimite el ministro de Medio Ambiente de Francia ante los escasos avances en la materia

El ministro francés de la Transición Ecológica y "número tres del Gobierno", Nicolas Hulot, ha anunciado este martes su dimisión, algo de lo que no había avisado ni al presidente, Emmanuel Macron, ni al primer ministro, Edouard Philippe, alegando la falta de avances que a su juicio se han logrado en esta materia en el año que lleva en el cargo.

Hulot, en una entrevista a la emisora de radio France Inter, ha dicho que estaba desencantado por su incapacidad personal, pero sobre todo de la sociedad en su conjunto, para cambiar "el modelo dominante" liberal que está destruyendo el medio ambiente.

Ha insistido en que no quiere que su decisión de dejar el Ejecutivo, que tomó este lunes tras una reunión sobre la caza presidida por el jefe del Estado, sirva para atacar al Gobierno porque tiene "una profunda admiración por Emmanuel Macron y por Edouard Philippe".

Por eso, al ser preguntado sobre si iba a continuar en la política, ha respondido: "No voy a hacer nada que pueda perjudicar al Gobierno de Emmanuel Macron". Ha afirmado que su dimisión es "la más dolorosa" de las decisiones que ha tenido que tomar y que no quiere "que nadie la recupere para atacar al Gobierno, porque es el conjunto de la sociedad la que está en contradicción".

Hulot: "Si siguiera un año más, haríamos algunos avances, pero no cambiarán las cosas"

Ha indicado que tras su salida del Gobierno hay "una acumulación de decepciones", pero sobre todo que ha perdido la fe en lo que hacía. "Si siguiera un año más -argumenta-, haríamos algunos avances, pero no cambiarían las cosas".

"¿Hemos comenzado a reducir el uso de pesticidas? La respuesta es no. ¿Hemos comenzado a controlar la erosión de la biodiversidad? La respuesta es no. ¿Hemos comenzado a ponernos en situación de frenar la artificialización de los suelos? La respuesta es no", ha lamentado Hulot, un antiguo ecologista.

"Espero que mi salida provoque una profunda introspección de nuestra sociedad sobre la situación del mundo", concluye el que hasta ahora tenía categoría de "ministro de Estado", y que había sido uno de los grandes fichajes de Macron, por ser un personaje muy mediático, que trabajó durante años como divulgador de la causa medioambiental en televisión.

En una primera reacción en caliente, el portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, ha dicho lamentar la salida de Hulot, a cuyo trabajo rindió homenaje, aunque al mismo tiempo ha señalado, en una entrevista radio-televisada por RMC y BFMTV, que "la menor de las cortesías habría sido efectivamente prevenir al presidente de la República y al primer ministro".