Al menos cuatro personas mueren en un tiroteo en la ciudad canadiense de Fredericton

Al menos cuatro personas han sido asesinadas durante un tiroteo que ha tenido lugar en la ciudad de Fredericton, al este de Canadá, según ha informado la Policía, que ha pedido a los vecinos que permanezcan en sus casas con puertas y ventanas cerradas. Las autoridades han informado de que hay una persona detenida.

Los agentes han informado a través de las redes sociales de que el incidente estaba teniendo lugar en estos momentos y de que se habían producido múltiples víctimas mortales.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.