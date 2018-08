EEUU anuncia una nueva rama del Ejército dedicada al espacio

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha anunciado este jueves la creación de una Fuerza Espacial militar, algo ya propuesto en mayo por el presidente Donald Trump, que buscará asegurar que el país "domine el espacio".

"Ha llegado el momento de escribir el próximo gran capítulo de la historia de nuestras fuerzas armadas, de prepararse para el próximo campo de batalla adonde se convocará a los mejores y más valientes estadounidenses para disuadir y vencer una nueva generación de amenazas a nuestra gente, a nuestra nación", dijo Pence en un discurso en el Pentágono. "Ha llegado la hora de crear la Fuerza Espacial de Estados Unidos", agregó.

The report that the Department of Defense will release today represents a critical step toward establishing the #SpaceForce as the sixth branch of our Armed Forces. It identifies four actions that we will take to evolve our space capabilities. pic.twitter.com/KsfUrvZcoc