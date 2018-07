Peligra el suministro de cerveza en Alemania por la ola de calor

El norte y el centro de Europa están sufriendo unas temperaturas anormalmente altas que además de tener consecuencias en la salud e incluso en la criminalidad, también tienen consecuencias en la elaboración y distribución de bebidas. La cerveza está sufriendo una demanda sin precedentes. Tal es así, que algunas fábricas de cerveza no garantizan el suministro por la falta de botellas para envasarla.

En Alemania, como en otros países de Europa, el reciclaje de envases es muy común, incluso está 'premiada' con una pequeña cantidad de dinero que denominan "Pfand" y que va de los 10 a los 25 céntimos por cada envase que se retorna. Sin embargo, con la demanda de cerveza disparada, algunas fábricas se enfrentan a un problema logístico que puede dejar a Alemania desabastecida de cerveza.

Algunas fábricas aseguran que las altas temperaturas, muy superiores a los 30ºC, no da tiempo a obtener botellas y cajas aptas para un nuevo uso. La ola de calor, que no remite y dura ya semanas, ha duplicado el consumo por encima de las posibilidades del sistema de reciclaje. Las recicladoras no dan abasto para suministrar botellas y cajas a las empresas cerveceras. Algunas cerveceras, como Moritz Fiege, están lanzando campañas publicitarias con reclamos como "Primero devuelve el envase, ¡después empieza la fiesta!" para tratar de asegurar el suministro y añaden en un comunicado que "regularmente se compran botellas vacías nuevas pero que ante la escasez de botellas se pide a los consumidores que antes de salir de vacaciones devuelvan las botellas en su establecimiento habitual".

No solo el calor

No es solo el calor el causante del problema de suministro. El año 2018 es el de la recuperación para el sector de la cerveza. En 2017 se bebieron solo 101 litros de cerveza por cada alemán, muy lejos de los 140 litros que se bebía cada ciudadano germano en los años '80. Si continúa la tendencias, con ayuda de la ola de calor que pronostica temperaturas de más de 30ºC también para las próximas semanas, el sector cervecero alemán estará batiendo cifras récord. Y todo pese a una subida superior al 4% de la rubia y refrescante bebida.

Hace algunas semanas, el problema de suministro de cerveza afectó al Reino Unido por la falta de CO2 para carbonatar la bebida. Con varias fábricas europeas de este gas en mantenimiento, algunos pubs se vieron obligados a restringir el consumo para asegurar el suministro.

Además, con 20 horas más de sol en la capital alemana durante este mes de junio que el de 2017, 28 en lo que llevamos de julio y un 44% menos de lluvía, los problemas podrían ser mayores. La sequía afectará a las cosechas, podrían perderse entre el 20 y el 70% de los cultivos según Thomas Dümmel, meteorólogo de la Universidad Libre en declaraciones a la agencia de noticias dpa. Algunas de esas cosechas podrían ser de cereales con los que se elabora la cerveza.