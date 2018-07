Máxima división entre Europa y EEUU en el inicio de la cumbre de la OTAN

La cumbre de la OTAN que arranca este miércoles en Bruselas no ha podido llegar en peor momento para los europeos, e incluso para el orden multilateral que la propia Alianza apuntala en el frente militar. En gran parte el responsable de esta situación es el presidente de EEUU, Donald Trump. El magnate ha llevado la relación transatlántica a su punto más bajo en sus siete décadas de historia, ha cuestionado el compromiso de su país con la OTAN, y expresa más complicidad con Vladimir Putin, el autócrata que dirige la versión 2.0 del viejo enemigo de la Alianza. "Putin puede ser el más fácil de todos. ¿Quién lo habría pensado?", dijo Trump a los periodistas antes de abordar el avión presidencial, en referencia a su encuentro con el líder ruso previsto para el 16 de julio en Helsinki.

Trump llegó a Bruselas con los preparativos de una escalada en la guerra comercial que mantiene con la UE, cargando contra el gasto militar de los Gobiernos europeos, e incluso amenazando con retirar las 35.000 tropas estadounidenses en suelo alemán. Para evitar otro fiasco como el de la cumbre del G-7 en Canadá, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha coreografiado dos días de reuniones de modo que quede poco margen para las salidas de tono de Trump.

Pero resultará complicado si se atiende a la cuenta de Twitter de Trump. El miércoles volvió a criticar que una mayoría de miembros de la Alianza no cumpla con la promesa de destinar un 2% de su PIB a Defensa, un compromiso que solo cumplen ocho de los 29 miembros. E insistió en la "injusticia" que supone dado el déficit comercial de 151.000 millones de euros de su país con la UE. Consciente de que con los matones del patio solo funciona responder, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se dirigió ayer "directamente" a Trump para recordarle, en tono de advertencia, el bando en el que EEUU estaba hasta que su Administración llegó. "América no tiene, ni tendrá, un mejor aliado que Europa", le soltó el polaco. Y añadió todo un latigazo verbal que probablemente dejó marca en el orgullo del irascible estadounidense. "Querida América, aprecia tus aliados, porque después de todo no tienes muchos". Tusk hizo estas declaraciones precisamente en la firma del acuerdo entre la OTAN y la UE para reforzar su cooperación. La UE precisamente empieza a dedicar más tiempo y recursos a la Defensa dado que ya no confían en su viejo aliado.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?