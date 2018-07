Trump 'dispara' contra Europa por su bajo gasto militar, lejos del 2% del PIB

A menos de 24 horas de viajar a Bruselas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el lunes una serie de tuits para recordar que buena parte de los aliados de la OTAN no cumplen con los compromisos presupuestarios en defensa, poniendo especial atención en Alemania.

"EEUU gasta más que cualquier otro país en la OTAN. Esto no es justo y tampoco es aceptable. Mientras estos países han incrementado sus contribuciones desde que asumí mi puesto, tienen que hacer mucho más", recalcó el mandatario, quien incidió en cómo Washington desembolsa cerca del 4% de su PIB en estos menesteres mientras Alemania hace lo propio con un 1%.

The United States is spending far more on NATO than any other Country. This is not fair, nor is it acceptable. While these countries have been increasing their contributions since I took office, they must do much more. Germany is at 1%, the U.S. is at 4%, and NATO benefits.......