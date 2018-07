Boris Johnson dimite como ministro de Exteriores británico

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, ha presentado este lunes su dimisión a la primera ministra, Theresa May, en medio de la crisis desatada en el seno del Gobierno británico tras la renuncia del ministro para el Brexit, David Davis. Se trata de la segunda dimisión en menos de 24 horas a consecuencia de las diferencias existentes con la 'premier' en relación a los planes de abandonar la Unión Europea.

"Esta tarde, la primera ministra ha aceptado la renuncia de Boris Johnson como ministro de Exteriores. Su sustituto será anunciado en breve", ha indicado un portavoz de Downing Street, citado por el Telegraph, asegurando que May "agradece a Boris su trabajo".

La renuncia de estos dos ministros, los más férreos defensores del Brexit dentro del gabinete, se produce después de que May anunciara el viernes un acuerdo con el Ejecutivo en torno a la posición negociadora "colectiva", al tiempo que recalcó que Reino Unido abandonará la UE el 29 de marzo de 2019.

May ha nombrado este lunes a Dominic Raab como su nuevo ministro para el Brexit tras la renuncia de Davis. "La reina está encantada de aprobar la designación del diputado Dominic Raab como secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea", ha informado la oficina de May en un comunicado. Raab era hasta ahora ministro de Vivienda y fue uno de los miembros más destacados de la campaña a favor del Brexit de cara al referéndum de junio de 2016.

Diferencias con May

Davis ha defendido este lunes, en sus primeras declaraciones tras presentar su carta de dimisión este domingo, que no hubiera sido "plausible" que permaneciera en el cargo debido a sus diferencias con May. En declaraciones a BBC Radio, ha resaltado que un ministro en cualquier Ejecutivo está en desacuerdo con entre el 10 y el 20% de las decisiones del Gobierno, si bien ha argumentado que en este caso él no está conforme con un asunto "central" en sus responsabilidades, en relación a la manera en la que se está negociando el Brexit.

La primera ministra también parece estar perdiendo el respaldo del electorado. Según un sondeo de ORB International publicado este lunes, el apoyo de los votantes a la gestión de May de la negociación sobre el Brexit ha caído al 29%, su nivel más bajo desde noviembre de 2016.