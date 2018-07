El izquierdista López Obrador gana las elecciones presidenciales de México

A la tercera va la vencida. El candidato izquierdista de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, será el nuevo presidente de México. Con el 54,89% de los votos escrutados, el tabasqueño cuenta a su favor con el 53,6% de los votos, seguido por el derechista Ricardo Anaya con un 22,6% y el priista José Antonio Meade con el 15%.

Poco después de que sus rivales reconociera la derrota, López Obrador dio su primera rueda de prensa, donde prometió "desterrar la corrupción" y erradicar la impunidad. En directo | Elecciones presidenciales en México.

"Expreso mi respeto a quienes votaron por otros candidatos y a partidos, y lo mismo manifiesto para los tres candidatos a la Presidencia de la República de las distintas organizaciones que el día de hoy han reconocido nuestro triunfo y victoria", dijo López Obrador en un mensaje, "es un día histórico".

También, llamó a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior y general. Dijo que habrá libertad empresarial, de expresión, de asociación y creencias y que se garantizarán derechos y libertades individuales así como políticos "consagrados en nuestra constitución". También señaló que habrá disciplina financiera y fiscal y aseguró que el Banco de México (Banxico) tendrá autonomía.

"La corrupción no es fenómeno cultural, sino un signo de un régimen en decadencia", apuntó, al tiempo que agregó que "erradicar la corrupción e impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Sobre aviso no hay engaño, sea quien sea, será castigado, incluso amigos de lucha, funcionarios, amigos y a los familiares, un buen juez por su casa empieza".

"No fallaré"

Poco después, se dio un auténtico baño de masas en el Zócalo de la Ciudad de México, donde ofreció un mensaje más social ante miles de simpatizantes. "No fallaré. No se van a decepcionar, soy muy consiente de mi responsabilidad histórica, no quiero pasar a la historia como un mal Presidente".

"Triunfamos y ahora vamos a transformar México, voy a dedicarme en este tiempo hasta el día primero de diciembre, voy a tomar posesión, pero voy a trabajar con los miembros del nuevo gabinete para elaborar los proyectos, no perder tiempo y afinar lo que vamos a llevar a la practica con el propósito de que vamos a cumplir desde el primer día".

López Obrador señaló que "vamos nosotros a actuar de manera respetuosa y la transición va a ser ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera, para que no haya sobresaltos", y de esta manera sacar adelante al país.

"No soy un dictador, soy un demócrata"

Este lunes, en una entrevista en la cadena Televisa, el líder de MORENA aseguró que no es un dictador, si no que es "un demócrata que garantizará las libertades de los mexicanos". "El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, yo no voy a levitar, voy a estar siempre con los pies en la tierra y voy a actuar con libertad. No vamos a llevar a cabo ninguna acción contraria al interés general a pesar de que tengamos mayoría en el congreso. Nos vamos a entender sin excesos y autoritarismos" señaló.

En el terreno económico, aseguró que "no vamos a gastar más de lo que se ingrese, va a haber disciplina financiera, no va a haber déficit, va a ser el gobierno el que se apriete el cinturón, no el pueblo, vamos a combatir la corrupción y va a haber un plan de austeridad, aunque nos quedemos sin camisa. Estoy dispuesto a dar hasta la camisa para que tengamos recursos y podamos impulsar el desarrollo".