La lucha contra las propinas en EEUU se extiende a Washington: siete estados ya han eliminado esta práctica

El sistema de propinas característico de EEUU podría estar más cerca de su fin. Desde este mes, los detractores de este 'acuerdo tácito', que escandaliza tanto a turistas como a los propios estadounidenses, cuentan con un nuevo aliado. Washington DC ha votado a favor de la Iniciativa 77 para poner fin de una vez por todas a las propinas.

Washington DC no es el único socio que lucha contra este sistema, que establece que el cliente debe pagar entre un 15% y un 20% para completar el salario de los camareros. Un total de siete estados de EEUU (California, Oregon, Washington, Alaska, Nevada, Montana y Minnesota) ya han eliminado esta práctica por considerar que empobrece los salarios de los empleados.

El Sindicato Nacional de Restaurantes, gran promotor de la Iniciativa 77, rechaza el sistema de propinas por tres razones: hay empresas que no completan el salario de sus trabajadores si no consiguen el mínimo con las propinas, existe discriminación contra los empleados afroamericanos (reciben hasta un 25% menos de propina que los blancos) y las mujeres se ven más expuestas a sufrir acoso sexual (una de cada siete denuncias de acoso viene del sector hostelero).

El objetivo de la Iniciativa 77 es crear un salario universal para todos los trabajadores, sin importar el ámbito, de aquí hasta 2026

Desde un tiempo a esta parte, una serie de cambios como el aumento del salario mínimo en algunas ciudades están sentando las bases para un giro radical en la manera en la que operan los restaurantes en el país.

El aumento del salario es justo lo que propone la Iniciativa 77. En la actualidad, el sueldo de un camarero en Washington DC es de 3,33 dólares por hora, mientras que el de cualquier otro trabajador es de 12,50 dólares. De este modo, el objetivo de esta iniciativa es crear un salario universal (de 15 dólares) para todos de aquí hasta 2026.

La idea también tiene un gran número de detractores, principalmente empresarios. Los hay que temen que unos precios más altos en el menú espanten a la clientela, hay otros que consideran que los estadounidenses no comprenderían de entrada el nuevo sistema y, también, los hay que apuntan a que son los propios empleados los que no quieren cambiar -y no les falta razón-.

Sin embargo, en San Francisco y Seattle, por ejemplo, desde que se equiparó el sueldo mínimo, el empleo en el sector ha crecido y los camareros ganan un 20% más que antes, según recoge El País.

La Iniciativa 77 -aprobada con el 55% de los votos a favor frente al 45% en contra- pasará ahora al gobierno municipal del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, que deberá decidir si ratifica la iniciativa y que podría llegar al extremo de revertirla.

Entre un 15 y un 20% de propina

Los camareros estadounidenses perciben un sueldo fijo muy bajo para los estándares del país. De este modo, se ven en la obligación de completarlo con las propinas que les dejan los clientes.

En EEUU la regla general es añadir entre un 15% y un 20% del total de la cuenta como recompensa para el camarero a la hora de pagar. El sistema está tan arraigado que incluso la legislación prevé un salario mínimo por debajo del habitual para los trabajadores de puestos donde se esperan propinas.

¿Cómo compensar la situación? Los pocos restaurantes que se han atrevido a hacerlo por ahora optan principalmente por subir los sueldos fijos y compensarlo a través de dos opciones: añadir a la cuenta un cargo por servicio o, como ocurre en otros continentes, repercutir todos los costes laborales en los precios del menú.