Un juez ordena a Trump que reunifique a las familias de inmigrantes separadas en la frontera de EEUU

La Justicia de EEUU ha ordenado este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump que reunifique, en un plazo de 30 días, a los centenares de menores separados de sus padres en la frontera con México.

El juez federal que ha tomado la decisión, Dana Sabraw, con tribunal en San Diego (California), también ha ordenado devolver a los menores de 5 años a sus padres en un máximo de 14 días, según la orden judicial.

Desde que EEUU inició en abril pasado su polémica estrategia de "tolerancia cero" contra la inmigración, suspendida la semana pasada por las enormes críticas recibidas, el Gobierno de Trump separó de sus padres a 2.575 menores de edad, de los que tan solo 522 han vuelto con sus progenitores, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El fallo de Sabraw tiene su origen en una demanda que interpuso la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) a favor de una niña congoleña de 7 años separada de su madre y de un menor brasileño de 14, también separado de su progenitora.

El mismo juez también ha ordenado la suspensión de las deportaciones de los padres separados de sus hijos

Sabraw también ha ordenado suspender la deportación de los padres separados de sus hijos que aún no hayan sido reunificados. El juez describió la separación de familias como una "circunstancia caótica creada por el propio Gobierno".

La decisión de Sabraw puede clarificar la confusión que creó la orden emitida la semana pasada por Trump para frenar la separación de las familias en la frontera, pero sin instrucciones claras sobre su reunificación.

El Gobierno decidió dar marcha atrás a la separación de las familias tras el rechazo unánime dentro y fuera de EEUU que provocó la medida a raíz de la difusión de imágenes de niños solos y encerrados en recintos, en algunos casos divididos a modo de jaulas.

Esa división de las familias era una consecuencia de su política de "tolerancia cero" hacia la inmigración irregular, con la que imputaba delitos criminales a los indocumentados, que consecuentemente ingresaban a prisión separados de sus hijos. Las autoridades anunciaron ayer lunes que a raíz de la suspensión a medias de esa política la semana pasada a partir de ahora los padres que crucen desde México ilegalmente ya no serán procesados.

Pence, en Brasil: "Si no tienen condiciones de entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a EEUU, no les crean"

Mientras tanto, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, envió el lunes un mensaje a los centroamericanos desde Brasilia para disuadirles de intentar llegar a EEUU de forma clandestina: "No arriesguen sus vidas o las de sus hijos".

"Si no tienen condiciones de entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a EEUU, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias", declaró Pence junto al jefe de Estado brasileño, Michel Temer.

En ese mensaje dirigido al "pueblo de América Central", Pence dijo que hablaba "desde el corazón del pueblo americano" y de un país que desea que sus vecinos y sus ciudadanos "prosperen", pero que es necesario crear las condiciones necesarias para que lo hagan en sus propias naciones.

"Tenemos que garantizar que todos los países de la región puedan prosperar en su propia casa, pero lamentablemente muchas personas de América Central viajan hacia EEUU de forma ilegal y creen engañosamente que podrán entrar", declaró. Según el vicepresidente, "así como EEUU respeta las soberanías de otros países, exige que respeten la suya".

A pesar de la ola de críticas que recibió EEUU por la separación de los niños de sus padres, Pence afirmó que su país es "el hogar que más recibe positivamente a los inmigrantes" y subrayó que eso está en el propio origen de la nación. Pero también aseguró que EEUU "se enorgullece de ser un país que respeta fronteras y cumple la ley".