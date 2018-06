Las saudíes salen al volante para conmemorar el fin de la prohibición para conducir

Decenas de mujeres saudíes han salido este domingo a las calles del país al volante de sus vehículos para festejar el primer día del levantamiento de la prohibición de conducir impuesta a la población femenina.

La ley, promulgada en septiembre pasado, asegura que la legislación al respecto será "la misma para los hombres y para las mujeres", y ha entrado en vigor en el reino la medianoche de este domingo.

Las mujeres que pudieron convalidar sus permisos de conducir extranjeros y recibir las identificaciones locales han sido las primeras en ponerse al volante este 24 de junio, según 'Saudi Gazette'

"Ya es hora de que conduzcamos, tengamos cines y otras formas de entretenimiento en el Reino", cita el periódico a Dania al Ghulbi, quien ha podido convalidar su licencia estadounidense.

"Una de las razones por las que no quería irme de Estados Unidos era por conducir. Ahora que podemos manejar es diferente, junto con otros cambios que afectaron nuestro estilo de vida", ha agregado.

Hasta la fecha, Arabia Saudí era el único país que prohibía conducir a las mujeres. El cambio se hizo realidad gracias al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, quien promueve en el reino la nueva iniciativa de las autoridades denominada Visión 2030.

El programa prevé cambiar el estatus social de mujer en el país, que cuenta con una de las legislaciones más restrictivas para las mujeres.

Inspectoras

El primer grupo de mujeres inspectoras de accidentes de tráfico se está entrenando para responder a los incidentes que se produzcan con mujeres conductoras.

Un total de 40 mujeres contratadas por la empresa privada Najm asistieron al acto de este jueves en Riad, la capital. Todas ellas vestían abayas negras, el vestido tradicional que cubre todo el cuerpo, y la mayoría llevaban las caras cubiertas con el niqab mientras hacían fila para recibir sus simbólicos diplomas.

No obstante, no está claro cuándo estarán listas para comenzar su nuevo trabajo y cómo se moverán en los entornos mixtos en un país donde las estrictas normas de separación entre hombres y mujeres normalmente impiden a estas últimas interactuar con varones que no sean familiares.

Las reformas sociales impulsadas por el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, junto con las medidas en el plano económico para poner fin a la dependencia en las exportaciones de petróleo, están acabando con las normas tradicionales.