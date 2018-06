Melania Trump visita un centro de inmigrantes en Texas con una cazadora en la que se lee: "Realmente no me importa"

La visita de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, a un refugio en Texas que alberga a niños inmigrantes separados de sus padres fue eclipsada por una chaqueta que llevaba con el mensaje "Realmente no me importa, ¿a tí?", escrito con letras blancas en la parte posterior.

Melania Trump apareció en fotos con la chaqueta caqui verde con capucha, diseñada por Zara, cuando abordó un vuelo desde la Base de la Fuerza Aérea Andrews hasta las instalaciones en McAllen, Texas. Volvió a ser vista con la prenda cuando abandonó el avión al regresar a Washington D.C. más tarde en la noche.

"Es una chaqueta", dijo a los periodistas Stephanie Grisham, la portavoz de Melania Trump, y agregó que "después de la importante visita de hoy a Texas, espero que los medios no elijan concentrarse en su vestuario".

Defendiendo la elección de la chaqueta de su esposa, Trump culpó a los medios, y tuiteó: "'Realmente no me importa, ¿a tí?', escrito en la parte posterior de la chaqueta de Melania, se refiere a los Medios de Noticias Falsas. ¡Melania ha aprendido cuán deshonestos son, y realmente ya no le importa!"

"I REALLY DON'T CARE, DO U?" written on the back of Melania's jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!