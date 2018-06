Borrell, abierto a la creación de más centros de control de migrantes fuera de la UE

En las jornadas previas a la cumbre europea en la que se debatirá sobre el conflicto de la inmigración, Josep Borrell ha afirmado que está abierto a estudiar todas las soluciones para abordar los flujos, incluyendo la creación de un mayor número de centros de inmigración fuera de las fronteras europeas. El ministro de Exteriores ha matizado que habría que concretar esta propuesta, y que el apoyo de España dependerá de cómo se concrete, subrayando la importancia de las condiciones en la que se gestionen estos campos de refugiados.

"Eso ya está ocurriendo, ya hay campos de refugiados en Turquía para evitar que la gente se eche al mar; también en Libia, fruto de acuerdos con el anterior Gobierno italiano. Las condiciones en las que se encuentran los migrantes preocupan a muchos, pero si queremos evitar que tanta gente se eche al mar, cualquier solución debe ser estudiada, aunque depende mucho de las condiciones en las que se haga", ha aseverado en una entrevista en Cadena Ser.

Los líderes europeos celebran una cumbre informal sobre inmigración el próximo domingo para preparar un Consejo Europeo, en la que se abordarán propuestas como poner en marcha fuera de la UE centros o "plataformas regionales de desembarco" para clasificar si los inmigrantes que llegan a Europa son económicos o tienen derecho al asilo, y en función de ello dejarles entrar o no en su espacio.

Ante las alarmas sobre una nueva avalancha de inmigrantes que se aproxima a las costas mediterráneas de Europa, suscitadas en los últimos días por el impacto mediático de la embarcación Aquarius, el titular de Exteriores apuesta por la prudencia a la vez que no se desdeñe la realidad venidera. "El Aquarius no es una avalancha, es un caso simbólico e insignificante desde el punto de vista cuantitativo. Pero podría llegar a serlo [una avalancha] por la intensidad de los flujos migratorios", ha apuntado.

Borrell ha instado a no girar la cabeza para evitar un escenario inevitable de flujos importanets de población entre "la vieja Europa y la joven África", y a abordar la cuestión como un "problema común" de todos los estados miembros de la UE. "No nos pongamos vendas en los ojos para no ver la realidad cuando no nos gusta", ha sentenciado.

Conversaciones en EEUU

Recién llegado del viaje oficial a Estados Unidos, Borrell ha admitido que la cuestión de los aranceles a las aceitunas negras españolas ha sido discutido en sus reuniones con representantes de la Administración Trump. El ministro de Exteriores ha optado, de nuevo, por la prudencia en este aspecto, puntualizando que la decisión aún no está tomada y que los estudios de los analistas del Gobierno norteamericano acerca de estos nuevos impuestos aún no han finalizado. En base a ellos, el presidente de EEUU adoptará las medidas definitivas. Borrell ha criticado, sin embargo, el modo en el que Washington busca corregir el desequilibrio comercial que tiene con respecto a Europa. "Esas cosas no se pueden corregir por las bravas, de modo unilateral tomando decisiones de castigos de unos a otros y, en consecuencia, provocando una crisis del comercio mundial que tendría efectos negativos en la economía", ha considerado.

Borrell ha confirmado que Trump ha sido invitado a visitar España, un gesto que, según el ministro, "forma parte de la cortesía elemental en esa clase de visitas".

Respecto a la decisión del Estados Unidos de revertir la orden de separar a los niños inmigrantes de sus padres cuando acceden de forma ilegal, Borrell ha celebrado que "afortunadamente" se haya hecho. "Se trata de la aplicación de una ley que ya existía pero que no se aplicaba en EEUU, donde atravesar ilegalmente una frontera es una ofensa criminal, es un delito, y se va a la cárcel, y si se va acompañado de niños, a ellos no se les puede meter en la cárcel y hay que separarlos", ha explicado Borrell.