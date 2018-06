Trump no se doblega ante las lágrimas de los menores separados de sus padres en la frontera con México

Se queda solo, pero eso no le hace cambiar de opinión. El presidente de EEUU, Donald Trump, se mantiene férreo en su política migratoria aplicada con severidad en la frontera con México. Ni siquiera los desconsolados llantos de niñas y niños ablandan el brazo ejecutor del mandatario.

Esta situación ha sido conocida gracias a una grabación que ha obtenido y compartido ProPublica. Su contenido muestra como los pequeños migrantes, separados de sus padres mientras éstos esperan a ser juzgados por traspasar la frontera ilegalmente, están envueltos en salitre humano y dejan claro que quieren irse con sus papás.

"Quiero irme con mi papá", gritan sin consuelo. Llantos que son consecuencia de la decisión inamovible de Trump. Y es que al entendimiento de los pequeños se escapa la bifurcación que se establece. Por un lado, ellos son hacinados en centros de internamientos, en jaulas, a la par que sus familiares son encarcelados. Esta postura de actuación ante lo que acaece en la frontera con el país mexicano originó en abril la separación de 2.000 menores de los brazos de sus padres, un centenar de ellos no alcanzaban los cuatro años de edad.

Ahondando en la grabación, cuya duración alcanza los siete minutos, hallamos igualmente burlas. A pesar del drama, se escucha una persona que se viste con voz de piedra. Se trata de un agente de la Patrulla Fronteriza quien en tono de gracioso suelta, "bueno, tenemos una orquesta aquí". Todo esto al tiempo que los pequeños buscan con sus lamentos "a papi" y "a mami". Estos son expresados de manera tan contundente que parece que se les acabase el aire que les permite respirar.

Particular es el caso de una niña salvadoreña. Pide hablar con su tía y regresar con ella. Finalmente, logra que le dejen hablar con esta familiar por teléfono. Conocía el número de memoria. La tía no dudo en responder a estas medidas, "sé que mi sobrina no es una ciudadana estadounidense, pero es una niña; ¿cómo pueden tratarla así?"

Trump se queda solo

El presidente se encuentra prácticamente sólo en cuanto apoyos se refiere a esta política. Por ahí, no encuentra ni tan siquiera la aprobación de su mujer, Melania Trump. A ella, por supuesto, se han sumado los demócratas, quienes públicamente han mostrado su firme rechazo a semejante decisión. Incluso, entre algunos republicanos tampoco gusta, así como a algunos medios de comunicación conservadores. La ONU también se ha pronunciado y ha señalado que los niños no deben ser separados y que los emigrantes "deben tratados con respeto y dignidad". A pesar de todo esto, no parece que doblegue.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, sentenció que no pedirán disculpas porque "las acciones ilegales tienen consecuencias", mientras el presidente aseveraba que "este país no será un complejo para mantener refugiados".

El centro más grande acoge unos 1500 menores, localizado al Sur de Texas. También han sido denunciados casos de personas deportadas sin sus hijos.