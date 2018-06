Trump: "No queremos que lo que pasa con la inmigración en Europa nos ocurra a nosotros"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha considerado "un gran error" la permisividad europea hacia la inmigración y ha cuestionado la política de la "débil" coalición que gobierna en Alemania, con Angela Merkel a la cabeza. "No queremos que lo que pasa con la inmigración en Europa nos ocurra a nosotros", ha espetado.

Trump ha asegurado en Twitter que "la población de Alemania se está volviendo en contra de sus líderes" en un momento en el que "la inmigración está sacudiendo la ya débil coalición de Berlín". El presidente ha asegurado, además, que "la delincuencia en Alemania está al alza".

Para el mandatario norteamericano, ha sido "un gran error" que "millones de personas" hayan entrado en Europa de forma irregular, toda vez que considera que ha supuesto un "fuerte y violento" cambio cultural.

No es la primera vez que Trump se pronuncia contra las políticas europeas en materia migratoria y, de hecho, ha utilizado el tema en varias ocasiones para abogar por un cambio de leyes en Estados Unidos. El actual inquilino de la Casa Blanca considera que Estados Unidos tiene "las peores leyes migratorias del mundo".

Este lunes, ha reclamado de nuevo una modificación de la actual regulación y ha echado en cara a los demócratas que no denuncien los delitos causados por quienes entran en Estados Unidos de forma ilegal.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!