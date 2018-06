La crisis del 'Aquarius' abre un cisma a dos semanas del Consejo Europeo

(ironic mode ON)



Alegraros insolidarios



¡Que vienen a pagarnos las pensiones !



¡Que en barco va llego de ingenieros de la "prestigiosa" universidad del Congo !



(ironic mode OFF)



Pero no sé cómo van a hacerlo si no hay empleo para los españoles y el que hay es precario.



NO digo que no haya que ser humanitario: hay que ayudarles pero no implica que tengamos que quedárnoslos en España: se les mandan víveres y se les repatria a su país de origen.



La mayoría de los individuos que llegan no tienen cualificación para desempeñar trabajos en España salvo, en el mejor de los casos, para los más rudimentarios (más competencia para el obrero español poco cualificado).



Lo normal es que haya que mantenerlos y darles de todo (vivienda, sanidad, comida, ropa,....) cuando se den cuenta de lo fácil que es vivir del cuento en España (si no eres español) muchos ni se van a molestar en trabajar.



Si vienen inmigrantes deben venir SÓLO LEGALMENTE y SÓLO aquellos ALTAMENTE CUALIFICADOS que sean necesarios (médicos, investigadores,etc). Por desgracia son los españoles cualificados (investigadores, ingenieros, médicos, enfermeros,etcétera) los que acaban marchándose de España.



NADIE habla del GASTO para las arcas públicas (dinero de todos los españoles que cotizamos) que esto supone.



Y luego algunos que se quejan de que suban la pensión según el IPC a nuestros pensionistas que se han deslomado a trabajar y han cotizado toda su vida, para que tuviéramos un futuro mejor y han pagado con el sudor de su frente y sus impuestos escuelas, carreteras, hospitales, etc.



Esta herencia se está dilapidando en cosas para las que no nos consultan ¿No les gusta a los PSOEDemitas tanto los Referéndum por qué no hacen uno sobre la inmigración y que los españoles decidamos?