"Merkel planea convocar una cumbre extradordinaria de la UE para abordar la crisis migratoria"......

La Unión Europea es más un título que una realidad. La UE es más bien un club de políticos y de mercaderes, y poco o nada representa a los ciudadanos, es un sistema ajeno a resolver las necesidades de los ciudadanos, sus problemas, que con independencia del país donde residan son comunes a todos. La UE actual es un sistema burocrático sin sentimientos, incapaz de transmitir seguridad, convivencia y entusiasmo entre los ciudadanos.



Hay conceptos que deberían ser comunes para todos los países miembros, como financieros, emigración, comercio, seguridad, sanidad, control de fronteras, educación, justicia, fiscalidad, leyes en general, con leyes que afectaran al ciudadano europeo aunque el delito se cometiera en otros países no de la UE ( caso de pedófilos con niñas en países no de la UE), control de paraísos fiscales, etc.



Hacer realidad una UE y bien gestionada, ahorraría dinero en burocracia porque se simplificaría la estructura administrativa de otros países. España es un ejemplo, 17 reinos de taifas y cada uno con sus propias leyes cuando no contradictorias unas con otras: Bélgica, un estado fallido en manos de unos pocos, y así.