Italia abre el puerto de Catania a 932 migrantes rescatados por un barco de su Guardia Costera

El país negó hace 4 días el atraque de 630 migrantes a bordo del Aquarius

El barco de la Guardia Costera que ha llegado a Catania. Foto: EFE

A diferencia del buque Aquarius de la ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras, Italia no ha puesto dificultades a la llegada de 932 migrantes y dos cadáveres que viajaban en un barco de la Guardia Costera italiana este miércoles a un puerto de Catania, en Sicilia. Mientras, otra embarcación de una ONG alemana permanece frente a las costas libias a la espera de autorización para desembarcar en algún puerto. ¿Qué ocurrirá con los migrantes de Aquarius cuando lleguen a España?

Los inmigrantes que han llegado a Catania fueron rescatados el pasado domingo en siete operaciones distintas por embarcaciones de la misión europea EUNavforMed y algunos mercantes y después transbordados a la patrullera de la Guardia Costera Diciotti.

Durante la travesía hacia Catania se efectuó una primera parada en Lampedusa para evacuar a cinco de ellos, cuatro mujeres embarazadas y un menor, que fueron inmediatamente trasladados a hospitales sicilianos.

El nuevo masivo desembarco se produce después de que las autoridades de Italia y las de Malta negaran el atraque a la nave Aquarius de la ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras con 630 inmigrantes y que tras 48 horas de espera puso rumbo este martes hacia Valencia, tras la disponibilidad del Gobierno español.

Mientras se registra un caso similar al del Aquarius, ya que un barco de la ONG alemana Sea Watch se encuentra frente a las costas de Libia con 41 supervivientes de un naufragio y los cuerpos sin vida de 12 inmigrantes en espera de autorización para llegar a algún puerto.

Fuentes de esa ONG explicaron que el buque Trenton de la Marina de EEUU localizó la embarcación de goma y alertó por radio al barco humanitario de esa organización que se encontraba en la zona.

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, amenazó en las redes sociales al barco de la ONG alemana con que se negaría a acoger a los inmigrantes que rescatase.

"También el barco Sea Watch 3, de una ONG alemana y con bandera holandesa, se encuentra ante las costas libias, en espera de efectuar la enésima carga de inmigrantes, obviamente para llevar a Italia", escribe Salvini, también líder de la ultraderechista Liga. Y agrega: "Asociación alemana, barco holandés, Malta que no se mueve y Francia que les rechaza. Y a Europa que no le importa nada. Basta. Salvar vidas es un deber, transformar Italia en un enorme campo de refugiados no". "Italia ha dejado de inclinarse y obedecer. Esta vez dice 'no", añade.

