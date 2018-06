Detenido el hombre que se había atrincherado con varios rehenes en París

El hombre que se ha atrincherado este martes con varias personas en un edificio de la calle Petites Écuries, en el centro París, ha sido finalmente detenido, según ha informado el ministro francés del Interior, Gérard Collomb, a través de Twitter. Collomb también ha informado de que los rehenes han quedado fuera de peligro.

Por el momento, siguen sin quedar claras las motivaciones del agresor, pero no hay elementos que apunten a una acción terrorista. El número de personas que permanecían recluidas ha sido confuso toda la tarde. Mientras algunos medios informaban de dos, Le Parisien apuntaba que había tres rehenes, uno de ellos herido de gravedad. BFM TV, por su parte, aseguraba que dos de ellos habían conseguido escapar.

El hombre afirmaba estar en posesión de una bomba y una pistola y quería hablar con el embajador de Irán y con el Gobierno francés. También ha llegado a asegurar que tenía un cómplice. Otras fuentes sostenían que el sospechoso portaba un cuchillo.

Hasta el lugar, en el distrito X de la ciudad, se han desplazado agentes del BRI, la unidad de élite de la policía francesa, y también equipos de los servicios médicos de emergencias (SAMU).

#Paris10 : l'individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l'appui a été déterminant.