Trump y Kim Jong-un firman un "amplio acuerdo" por la paz y la desnuclearización

Trump pretende apuntarse un punto pero va a ser a favor de China. China es la gran potencia regional y lógicamente atraerá bajo su influencia a una Corea unificada. A fin de cuentas, China ya fabrica para Corea del Sur. ¿Por qué no exportar el modelo un país dos sistemas a Corea? Los propios coreanos del sur, capitalistas a la asiática, verán con ojos golosos la inmensa mano de obra esclava de Corea del Norte sin trabajo. Una mina de oro delante de casa. Eso es lo que Xi le ha demostrado a Kim, paseándolo por Pekín.



(El siguiente diálogo es ficticio)



“Ves Kim. Nosotros seguimos siendo comunistas y es así como el comunismo triunfa sobre el capitalismo. Ésta es la verdadera victoria comunista, destruir el capitalismo desde dentro. Como siempre hemos soñado. Como el junco se dobla cuando lo doblega el viento, nosotros parece que nos doblegamos pero en realidad somos flexibles y no nos rompemos”.



-Pero… Como convenzo a mis generales…



-Diles que China apoya al Gran Líder. Y que si no, China abandonará a Corea del Norte. Aún es pronto para enfrentarnos con los americanos. Era más fácil con el “mono”. El peliteñido es más peligroso. Es un viejo cascarrabias pero aún tiene colmillos.



-Entonces todo sonrisas.



-Claro, ¿no ves que necesita apuntarse un tanto? ¿Conoces al tortura de la gota china? Los americanos se están volviendo locos poco a poco. China no necesita una America destruída que no pueda pagar sus deudas. Quiere una América sometida, que trabaje como una esclava para pagar sus deudas. Ese es el Gran Triunfo. La victoria final del comunismo y de China. Mientras tanto no dejes que te muerda. ¿No ves como muerde hasta a sus aliados? Simplemente disfruta del espectáculo.



-¿No es fácil? Debo parecer firme.



-Le gustan las mujeres. Haz como las mujeres "tsundere". Funcionará perfectamente con él.”