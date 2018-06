Salvini confirma el cierre de los puertos italianos como medida contra "el tráfico de personas"

Argumenta que está siguiendo el ejemplo de otros países europeos

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha confirmado este domingo el cierre de los puertos italianos al barco de rescate de personas en el Mediterráneo 'Aquarius', argumentando que está siguiendo el ejemplo de otros países europeos, España entre ellos, para combatir "el tráfico humano".

"Francia está devolviendo a la gente en la frontera, España defiende con armas su frontera, Malta no acepta a nadie. Desde hoy, Italia también va a empezar a decir 'no' al tráfico de personas, y 'no' a la inmigración ilegal", ha escrito en Facebook.

Salvini también ha usado Twitter para argumentar su postura. "Mi objetivo es el de garantizar una vida pacífica a los jóvenes de África y a los niños de Italia", ha escrito, antes de emplear la etiqueta "Cerraremos los puertos".

El barco de salvamento 'Aquarius' ahora mismo transporta más de 600 inmigrantes rescatados de las aguas del Mediterráneo, entre ellas 11 niños y siete mujeres embarazadas.

Salvini, informa 'La Repubblica', ha avisado a la tripulación del barco que dejen a la gente en los puertos de Malta, por donde pasará en las próximas horas. Si la isla no les acepta, el 'Aquarius', co-gestionado por Sos Mediterranée y Médicos sin Fronteras, no encontrará tierra en los puertos de Italia.

Así se lo ha hecho saber Salvini a las autoridades de Malta a través de una nota interna. "Ustedes el puerto más seguro y Roma no ofrecerá lugares alternativos", según la misiva, que resume una decisión tomada por Salvini junto al ministro de Infraestructura, Danilo Toninelli.

La respuesta de Malta no parece positiva. "El Gobierno de Malta no es la autoridad coordinadora responsable del caso" del buque Aquarius, según ha informado un portavoz del Gobierno de La Valletta citado por el diario 'Malta Today'.

"El rescate de más de 629 migrantes, ahora a bordo del 'Aquarius', ocurrió en el área de alcance de Libia y ha sido coordinado por el centro de socorro en Roma, así que Malta no es la autoridad que ejerce jurisdicción sobre el caso", según el portavoz. El barco opera tradicionalmente en las costas del país norteafricano.

"Tras una noche extremadamente agitada en el Mediterráneo central, el 'Aquarius' transporta ahora a 629 personas, entre ellas 123 menores sin acompañamiento, 11 niños y siete mujeres embarazadas, y se dirige ahora hacia el norte, a un puerto seguro", explicaba la división marítima de Médicos sin Fronteras en su cuenta oficial de Twitter.

El barco tenía intención de dirigirse hacia el puerto de Catania, en Sicilia.

