Los suizos rechazan el veto a la creación bancaria de dinero

Suiza es la democracia más directa del planeta.



La constitución Suiza prohíbe esencialmente el endeudamiento del estado y también fija topes máximos a los impuestos estatales corporativos y de IRPF, y deja que cada de sus 26 regiones compita con tipos fiscales más baratos con las restantes. Eso obliga a los políticos regionales a ser honestos. Si meten la pata, se les van contribuyentes a la ciudad de al lado y hunden el presupuesto del año siguiente.



Tampoco existen funcionarios con empleo de por vida. Cuando caen los ingresos se echa funcionarios a la calle. El Estado está para servir a los contribuyentes y no para “autoservirse”



La prohibición del endeudamiento tiene una gran ventaja que es que cada vez que se discute una medida se ha de poner sobre la mesa cuanto costará y quien la paga.



En Suiza pagan impuestos sobre la renta todos, incluso las rentas más bajas. Se quiere “alinear los intereses” y no crear una sociedad en la que unos piden derechos a costa de obligaciones de los demás.



Este pueblo tan culto, prágmatico y poco ideológico, ha rechazado cosas como



1) Las vacaciones de 6 semanas en 2012 por referéndum en 2012



2) la renta mínima de aproximadamente 2500 Euros en 2016



Que iban a tumbar la chuminada esta que esencialmente encareciese el crédito e incrementase el coste de tener dinero depositado en banco, estaba cantado.



p.d. Ah, por cierto, tampoco tienen clase política como tal. Casi todos los políticos tienen trabajos de verdad y viven de sus trabajos ya que sólo cobran por las sesiones efectivamente realizadas y no tienen pensiones vitalicias ni nada parecido. Mucho que aprender de esta democracia.