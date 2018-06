Las potencias no se doblegan ante Trump tras su enfrentamiento con Canadá

Canadá asegura que Trudeau dejó clara su postura al estadounidense

Alemania, Francia y Reino Unido suscriben la declaración conjunta

Jinping califica de "egoísta" la política arancelaria de EEUU

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

La ruptura de Trump con el G7 y su espantada de la cumbre, así como su postura proteccionista, no han tardado en despertar reacciones: la oficina del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha respondido a los tuits insultantes del presidente estadounidense asegurando que Trudeau no añadió nada en el encuentro que no hubiese dicho en presencia de Trump. Por su parte, Alemania y Francia se han sumado a Reino Unido en la declaración conjunta que reclama "un comercio justo, libre y mutuamente beneficioso".

"Basándome en las declaraciones falsas de Justin durante su rueda de prensa y en el hecho de que Canadá está aplicando aranceles enormes a los granjeros, trabajadores y empresas estadounidenses, he dado instrucciones a nuestros representantes para que no suscriban el comunicado". Estas palabras fueron publicadas en la cuenta personal de Twitter de Donald Trump mientras éste se encontraba en el Air Force One camino de Singapur para su trascendental entrevista con el líder norcoreano Kim Jong-un. Otro tuit de esta misma cuenta apostilló que el presidente canadiense es "deshonesto y débil".

Antes de que Trump abandonara la cumbre, Trudeau se había negado a incluir una cláusula de salida rápida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN), declarando que no se dejaría "pisotear". Tras el ataque de su homólogo estadounidense en la red social, la oficina de Trudeau ha replicado (también a través de Twitter) que el primer ministro canadiense no había añadido nada que no hubiese dicho en presencia de Trump.

Larry Kudlow, secretario de Economía estadounidense, ha continuado con el intercambio de golpes al señalar que la actitud de Trudeau es "una puñalada trapera" al acusar a EEUU de tener un proceder insultante cuando, en realidad, "el hecho es que es Canadá la que impone unos aranceles enormes".

"Lo que el presidente no va a permitir es que un primer ministro canadiense le zarandee. No puede permitir que le intenten debilitar antes de la cumbre (con el líder norcoreano, Kim Jong Un)", ha declarado en la cadena CNN.

Extremo Oriente tampoco dobla la rodilla

Shinzo Abe, como representante de la tercera economía más grande del mundo, declaró que "la ansiedad y la insatisfacción con la globalización llevan al proteccionismo", pero que éste "no beneficia a ningún país", en referencia a la guerra arancelaria que Trump sostiene con potencias como la UE y China.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, que se encuentra en plena disputa arancelaria con EEUU, ha asegurado este domingo que China rechaza las "políticas egoístas y poco previsoras" de Trump.

El mandatario chino no ha mencionado en ningún momento de forma directa al presidente de Estados Unidos durante su discurso, que ha tenido lugar durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), un bloque regional centrado en materias de seguridad liderado por China y Rusia.

"Rechazamos las políticas que son egoístas, poco previsoras, estrechas de miras y apoyamos a la Organización Mundial del Comercio, al sistema multilateral de comercio y a todas las iniciativas que sirvan para construir una economía global y abierta", ha emplazado.

Estados Unidos y China han intercambiado amenazas con aranceles en ambos sentidos, al mismo tiempo que Trump ha empujado a Pekín a tener que abrir aún más su economía y gestionar el enorme déficit comercial que tiene con el gigante asiático.

Xi ha hablado horas antes de que Trump anunciase su rechazo a la declaración conjunta emitida por los líderes participantes en la cumbre del G-7 celebrada este fin de semana en Canadá, lo que ha demostrado la falta de consenso existente entre el presidente norteamericano y sus aliados tradicionales en materia de comercio.

Alemania, Francia y Reino Unido suscriben el acuerdo

En la tarde del domingo, Alemania y Francia ratificaron su adhesión a la declaración conjunta del G-7, en contraste con el rechazo de Trump. Por su parte, Reino Unido confirmo que "sigue comprometido" con el comunicado final.

"Alemania apoya la declaración conjunta", se ha limitado a decir el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, en breves declaraciones a la prensa.

Fuentes de la Presidencia francesa han indicado igualmente a Reuters que París mantiene su apoyo al comunicado del G-7, subrayando que quien no lo haga mostrará su "incoherencia".

"La cooperación internacional no puede depender de que alguien se enfade o de meras declaraciones. Seamos serios", han reclamado desde el Palacio del Elíseo.

Los líderes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Japón han logrado consensuar un texto en el que recalcaron la necesidad de un "comercio justo, libre y mutuamente beneficioso". "Nos esforzaremos por reducir los aranceles, las barreras comerciales y los subsidios", dijeron.

Esta declaración, alcanzada tras duras negociaciones, se interpretó como una victoria frente a la decisión de Trump de restaurar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Canadá, México y la Unión Europea, una polémica decisión que amenaza con desatar una guerra comercial.

