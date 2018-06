Los suizos deciden el domingo si bancos comerciales podrán seguir emitiendo dinero

Me alegra mucho ver que se está empezando a cuestión el sistema de emitir dinero a base de crear deuda. El dinero lo deberían de crear los gobiernos y el dinero creado debe estar exento de deuda. El sistema monetario actual es el mayor robo que puede haber a las personas y gobiernos. Es muy triste que nos tengan en ignorancia y ni siquiera las masas entienden como se crea el dinero, y con ello se generan los ciclos económicos. Cuando estallan las crisis culpamos a burbujas inmobiliarias, políticos, etc. Pero no vemos ni entendemos lo que realmente pasa, porque no entendemos como se crea el dinero.