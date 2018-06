La comunidad global acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad

La crisis venezolana, en la agenda de la Asamblea de la OEA de hoy

Ante el despotismo chavista la oposición se mantiene incoherente

Nicolás Maduro. Foto: Reuters

El repudio a la reciente farsa electoral en Venezuela es generalizado. El Grupo de Lima, espacio de coordinación sin estructura formal de algunos países de la Organización de Estados Americanos (OEA), la UE y el G-7 coinciden en su rechazo por fraudulento e ilegítimo.

Un nuevo elemento subraya la gravedad de la crisis del país caribeño. Según el informe del grupo de expertos independientes designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, existe "fundamento suficiente" para concluir que se cometieron delitos de lesa humanidad en Venezuela, por lo que existiría una base legal para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Hoy lunes y mañana se celebra en Washington la 70 Asamblea General de la OEA. El orden del día incluye la crisis venezolana con este informe que identifica homicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones injustificadas a opositores y 131 asesinados durante las protestas de 2014 y 2017. La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la CPI aunque sí puede hacerlo cualquiera de los 35 Estados miembros del organismo panamericano.

Hasta ahora ningún país ha mostrado voluntad de hacerlo, algo aun más inexplicable tras este informe de violación de los derechos humanos. La prolongación del chavismo supone una gravísima amenaza para los propios venezolanos y la instancia panamericana no puede continuar sin adoptar ninguna sanción en contra del régimen.

Almagro podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, así como la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz. La diferencia radica en que si la denuncia ante la CPI viene de un Estado, la Oficina del Fiscal abre una investigación de manera automática; y si lo hace un individuo la Fiscalía debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces.

Pero hay otra urgencia que concierne al éxodo que produce el régimen. Por lo menos cuatro millones de venezolanos han huido de su país desde que Hugo Chávez accediera al poder hace casi 20 años. Y la oleada sigue aumentando, ya que solo desde el año pasado el chavismo ha generado más de 1,5 millones de migrantes.

Así, es hora de impulsar una iniciativa regional para regularizar el flujo de venezolanos y acogerlos de manera legal. El no hacerlo no cambiará la realidad; seguirán llegando, solo que la mayoría se quedará de manera ilegal, exponiéndose así a la explotación laboral. Pero no solo es una cuestión de justicia, es lo mejor desde el punto de vista económico. Con los permisos de trabajo crearían riqueza y contribuirían al fisco con mayor facilidad, y el elevar sus salarios ayudará a reducir la carga social.

Facilitar visados de tránsito

Un acuerdo sobre los migrantes venezolanos comprometería a los países del hemisferio a regularizar un mayor número de refugiados. No solo deben otorgar permisos temporales de permanencia sino, en general, ser mucho más receptivos. Si logra implementarse el sistema, a los venezolanos que deciden irse de su país les será más fácil dispersarse en el continente, en vez de concentrarse solo en unos pocos países. Si se establecen vías legales para migrar se reducirá el caos en las fronteras reduciendo los riesgos de cruzar de forma clandestina. El pacto deberá incluir asimismo la entrega de visados de tránsito.

Ante el despotismo chavista la oposición venezolana se mantiene dividida e incoherente. El régimen, prepotente, pretende ignorar la realidad nacional e internacional.

Las opciones de las democracias americanas a la hora de intentar que se respeten los derechos básicos de los venezolanos son limitadas. Sin embargo, los miembros de la OEA deben defender la democracia en el continente.

