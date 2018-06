El eje París-Berlín quiere una Eurozona con un presupuesto común

Los poderes fácticos extrangeros nos quieren liquidar. Al señor Trump o al dictador Putin, no les interesa una Europa unida. No importa que no tengamos una lengua común, ni los mismos bailes regionales,,,,:):):). Lo más importante es que exista una voluntad de la ciudadanía europea de unirse como un solo pueblo, con la riqueza cultural de 100 pueblos. Espero que a algunos los políticos europeos no les entren las malíficas ansias nacionalistas y se vaya todo al garete, como ya estamos viendo en España.



Yo me siento Balear, Español y Europeo