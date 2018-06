La UE empieza a ver la luz al final del túnel en el acuerdo comercial con Mercosur

Bueno, pues propongo que los sudamericanos no exporten vacuno y los europeos no exporten coches.



Y no me digan que las exportaciones de vacuno son equivalentes a los zumos de cítricos que exporta Mercosur.



Si a Francia le molesta el vacuno en su país, ya me dirán si a Argentina no le va a molestar tener que cerrar las fábricas de autos.