Trump se reúne con Kim Kardashian en el Despacho Oval para hablar de una reforma penal

Donald Trump ha cambiado el encuentro con Kim Jong-Un por uno con Kim Kardashian. La empresaria y personaje televisivo ha acudido este miércoles al Despacho Oval para hablar sobre la reforma de las prisiones y las condenas penales.

El encuentro, organizado por el yerno del presidente, Jared Kushner, se ha producido después de meses de conversaciones privadas al respecto de la reforma del sistema de prisiones.

Además, la protagonista del reality show - algo que tiene en común con el Trump pre-presidencial - ha acudido a abogar por el perdón del inquilino de la Casa Blanca a Alice Marie Johnson, una mujer de 62 años acusada de tráfico de drogas y blanqueo de dinero que lleva 21 años en prisión cumpliendo cadena perpetua, pese a que era su primer delito y no tenía carácter violento.

La empresaria ha agradecido en su cuenta de Twitter el encuentro, señalando que espera la absolución presidencial para Johnson, y deseando que la rea tenga "una segunda oportunidad en la vida".

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.