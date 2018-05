770 420

El periodista ruso supuestamente asesinado a tiros en Kiev reaparece vivo en una rueda de prensa

Babchenko organizó su muerte en coordinación con la policía ucraniana

Como parte de un plan para frustrar un intento de asesinato real

Arkady Babchenko, el periodista ruso que supuestamente fue asesinado a tiros en Kiev, Ucrania, ha aparecido vivo este miércoles en una rueda de prensa de la Policía en la que se iba a informar sobre el avance en la investigación llevada a cabo tras su 'muerte'.

Según Vasily Gritsak, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, el 'asesinato fingido' de Babchenko formaba parte de un plan para frustrar un intento de asesinato real, después de que recibiera varias amenazas. Las autoridades, junto al periodista, llevaban organizando su muerte desde hacía dos meses.

De hecho, el hombre que iba a asesinarle ha sido arrestado gracias a esta "exitosa operación". "Me gustaría informarles de que hace unas tres horas hemos detenido al organizador de este crimen en Kiev", ha desvelado Gritsak, precisando que la investigación sigue su curso y se están llevando a cabo registros en distintas partes. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, las autoridades rusas habían reclutado a un excombatiente en el este del país, ofreciéndole 30.000 dólares por el asesinato.

El jefe del SBU ha asegurado además que el detenido quería matar a unas 30 personas en suelo ucraniano, según Europa Press. "El organizador de este crimen dijo que era necesario exterminar a unas 30 personas en territorio ucraniano. Conocemos los nombres de algunas de las víctimas potenciales pero no vamos a descubrirlas", ha afirmado Gritsak.

Babchenko pide disculpas

El periodista ruso ha pedido disculpas durante la rueda de prensa: "Me he visto obligado a enterrar a mis amigos y colegas muchas veces y sé lo que se siente". Y es que el periodista ni quiera había avisado a sus familiares más cercanos. "Disculpas especiales a mi esposa, Olechka, no había otra opción", ha añadido.

Babchenko, de 41 años, huyó de Rusia en 2017 después de recibir varias amenazas a consecuencia de un mensaje que publicó en las redes sociales. Varios periodistas y otros disidentes han sido asesinados en los últimos años en Kiev en casos que siguen sin resolverse.

Tras conocer que Babchenko sigue vivo y que no ha sido asesinado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha asegurado que todo lo sucedido en las últimas horas ha sido una maniobra de las autoridades de Ucrania con fines propagandísticos, según informa la agencia Sputnik.

