Primeras grietas entre los populistas de Italia en la lucha por el poder

El Movimiento 5 Estrellas busca un acuerdo de última hora con La Liga

Salvini, líder de La Liga rechaza la oferta: "Es una cuestión de dignidad"

El presidente de la República mantiene paralizada la propuesta de Cottarelli

El líder de La Liga, Matteo Salvini. Imagen: Reuters

La situación política en Italia se complica por momentos. O empieza a despejarse, según se mire. Porque la coalición que tanto temen los mercados comienza a resquebrajarse. El líder de la Liga de Italia, Matteo Salvini, ha rechazado a media mañana de este miércoles una oferta del movimiento antisistema 5 Estrellas (M5S) para revivir los esfuerzos por formar un gobierno populista, llamando a elecciones anticipadas sin revelar con quién podría formar una alianza.

"¿La propuesta de Di Maio (M5S)? No estamos en el mercado y también es una cuestión de dignidad", ha dicho Salvini en un mitin en Pisa, en declaraciones que recoge Bloomberg. "Tratamos de formar un gobierno con el centro-derecha y luego con el Movimiento 5 Estrellas y siempre nos dijeron 'no'".

Esta mañana, la prensa local apuntaba que ante la ausencia de avances por parte de Carlo Cottarelli -el economista que ha recibido el encargo del presidente de la República para formar gobierno-, la coalición populista del M5S y la Liga habían retomado en las últimas horas los contactos en un nuevo esfuerzo por pactar un ejecutivo y tratar de desatascar la parálisis política que vive Italia, De fracasar, el país irá directo a unas nuevas elecciones, para lo cual ambos partidos apuestan para verano.

El líder de La Liga, Matteo Salvini, ha señalado que Italia debería volver a votar lo antes posible. "Cuanto antes votemos mejor, porque es la mejor manera de salir de este atolladero y confusión", ha señalado Salvini a los periodistas en declaraciones que recoge Reuters, mientras invita al presidente de la República, Sergio Matarella, a ayudar a encontrar una solución al estancamiento político.

La posibilidad de la celebración de unos comicios a no mucho tardar gana cada vez más fuerza en Italia, y julio es una fecha que ya se toma como probable, más teniendo en cuenta que si finalmente el encargado de formar gobierno, el execonomista del FMI Carlo Cottarelli, logra su cometido, ese nuevo Ejecutivo no tiene muchas papeletas para salir adelante ante el más que probable rechazo del Parlamento. El país parece abocado a unas nuevas elecciones, si bien Salvini rechaza que sea en julio en medio de festivos y vacaciones varias. En cualquier caso, Salvini no se ha aventurado a señalar con quién debería gobernar La Liga: "Pregúntele a Mattarella", en una referencia al presidente de la República, que echó al suelo las esperanzas populistas de formar gobierno este fin de semana al vetar a un economista euroescéptico como ministro de Hacienda.

El apoyo popular a La Liga crece

La Liga de Matteo Salvini ha ganado popularidad desde las elecciones generales que se celebraron el pasado 4 de marzo en Italia, mientras que el Movimiento 5 Estrellas se ha estancado, según un sondeo de opinión de Ipsos realizado para Il Corriere della Sera.

De acuerdo con la encuesta, la formación conservadora ha subido ocho puntos hasta el 25,4%, en comparación los resultados electorales. El partido antisistema de Luigi di Maio, que fue el más votado en dichos comicios, se mantiene estable con un 32,6%.

La alianza conservadora formada por la Liga, Forza Italia y Hermanos de Italia ganó las elecciones generales, si bien el M5S fue el partido más votado a nivel individual, unos resultados que han desatado la enésima crisis política en Italia de los últimos años.

El líder de Forza Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, se hizo a un lado para sortear el veto del M5S, gracias a los cual Salvini y Di Maio llegaron a un acuerdo para formar gobierno con el jurista Giuseppe Conte como tercero independiente para dirigirlo.

Sin embargo, el presidente, Sergio Mattarella, rechazó esta coalición de gobierno por el candidato a ministro de Economía, Paolo Savona, por sus declaraciones anteriores en contra del euro, y encargó un nuevo ejecutivo al tecnócrata Carlo Cottarelli, a quien tanto el M5S como la Liga han anunciado que vetarán en el Parlamento, donde suman mayoría.

