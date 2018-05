El frente antieuropeo en Italia protagonizará la próxima campaña para nuevas elecciones

El Euro es la moneda de Alemania



No ha sido un fracaso en sí, los fracasados son quienes no han aceptado la manera austera financiera de hacer de los alemanes.



El que ahorra cuando puede gasta cuando quiere.



Afortunadamente llega ahora paco con las rebajas.



El Sur de Europa puede decidir si quiere aceptar la realidad via 1) austeridad o 2) saliéndose del Euro (y efectivamente reduciendo el valor monetario de los depósitos, sueldos públicos, pensiones, y subsidios de desempleo.



El tonto que diga que no funciona que intente pagar su hipoteca con un nuevo "MIBOR" al 14% y ya verá que bien se lo pasa.