El comisario europeo Oettinger dice que "los mercados enseñarán a los italianos como votar" y enfurece a la UE

El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, está recibiendo duros golpes este martes por parte de otros líderes comunitarios después de que se le atribuyese una frase en la que apuntaba que "los mercados enseñarán a los italianos a votar correctamente", en lo que suponía una crítica a los dos partidos aliados para intentar formar gobierno, el Movimiento 5 Estrellas y La Liga.

La frase en cuestión, publicada en Twitter por un periodista y compartido por Oettinger, resume de hecho una serie de declaraciones más complejas del comisario alemán sobre la crisis política italiana y el impacto entre las formaciones populistas de la negativa del presidente Sergio Mattarella a avalar un ejecutivo euroescéptico.

"La evolución de los bonos del Tesoro, el valor en bolsa de los bancos, la economía italiana está afectada negativamente. Ojalá que todo ello juegue un papel durante la campaña electoral para que los populistas de derecha como de izquierda no lleguen a gobernar", dijo Oettinger en una entrevista con Deutsche Welle.

Horas después del inicio del escándalo, el comisario ha pedido disculpas a través de su cuenta de Twitter, afirmando que no quería ser "irrespetuoso". Además, el periodista que difundió la polémica frase ha afirmado que erró en la transcripción de las declaraciones de Oettinger.

I did not mean to be disrespectful and I apologize for this. Read my full statement on my remarks on #Italy in the @dwnews interview: https://t.co/oCDeGkK1gu @RiegertBernd #oettinger